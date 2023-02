Ecco cosa succede se apri il bagagliaio mentre sei all’autolavaggio

Se vi siete mai chiesti cosa succede se aprire il portellone del bagagliaio mentre la vostra auto è all’interno dell’autolavaggio, questo video che arriva dall’Irlanda è per voi. Ovviamente ci dispiace per il proprietario della vettura, anche se non sappiamo se la colpa sia sua o meno.

Atteniamoci ai fatti. Mentre il SUV è sotto ai rulli del sistema di lavaggio, il portellone del bagagliaio si apre. Forse un malfunzionamento dei sistemi di apertura automatici, forse la pressione del tasto del telecomando, fatto sta che pian piano il portellone si alza.

Ecco allora che i rulli continuano nel proprio lavoro, senza fermarsi. Proseguono verso il posteriore dell’auto, ma poi ricominciano verso la parte anteriore. Quello che sorprende è che non ci sia stato alcuno stop da parte dei sistemi di emergenza. Come possiamo vedere nel video i rulli continuano a lavorare, arrivando a ribaltare completamente il portellone.

Non siamo a conoscenza di come sia finita la vicenda. La responsabilità è dell’automobilista o dell’autolavaggio? Voi cosa ne dite? Raccontatecelo nei commenti a questo post.

