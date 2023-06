Il CEO di Ford annienta il Cybertruck: non è per “persone vere che svolgono un lavoro vero”.

Per la serie “basta con il politicamente corretto”, finalmente qualcuno che dice quello che pensa. E quindi facciamo un bell’applauso a Jim Farley, il CEO di Ford.

Durante un’intervista con Jim Cramer della CNBC, Jim Farley non è sembrato troppo preoccupato per il Tesla Cybertruck o per qualsiasi altro concorrente. Dopo aver parlato del nuovo accordo sullo standard di ricarica tra Ford e Tesla, l’amministratore delegato della prima ha esposto il suo punto di vista sulle differenze tra l’F-150 e il Cybertruck. I suoi commenti potrebbero sembrare un po’ aggressivi, ma probabilmente sono poco più di una constatazione.

Come riporta Carscoop, Farley ha parlato del futuro di Ford, dei propri clienti e di quanto siano “americani” i veicoli del marchio. Parlando della decisione di collaborare con Tesla sugli standard di ricarica, Farley ha detto di non avere problemi a essere opportunista quando si tratta di avvantaggiare i clienti. Secondo il CEO, il team team non ha esitato perché è l’accordo un bene per i clienti Ford.

Andando avanti, ha sottolineato il suo punto di vista sul fatto che il Cybertruck e l’F-150 si rivolgono a fasce demografiche diverse. Parlando di Musk e del suo approccio al pick-up, Farley ha detto:

Se vuole progettare un Cybertruck per gli abitanti della Silicon Valley, bene… È come un prodotto di fascia alta parcheggiato davanti a un hotel. Ma io non faccio pick-up del genere. Io costruisco pick-up per persone reali che fanno lavori veri, e questo è un altro tipo di pick-up.

Alla fine non ha neanche tutti i torti. Il Cybertruck è un pick-up completamente diverso dal classico F-150 e comunque diverso dall’F-150 Lightning elettrico. Certo, sono entrambi pick-up elettrici, ma uno è un EV dedicato, costruito da zero come auto elettrica, presentato nel 2020 ma non ancora disponibile per la vendita. L’F-150 Lightning è stato invece presentato e messo in produzione in poco più di un anno.

