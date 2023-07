Frana crea spaventosa voragine davanti ad una galleria, viadotto spazzato via

Una voragine improvvisa e spaventosa si è aperta proprio di fronte a un tunnel autostradale, nei pressi di Ordu, in Turchia, mettendo in pericolo la vita di molte persone.

Era una mattina come tante altre, quando improvvisamente il terreno ha ceduto, aprendo una voragine di dimensioni enormi su un viadotto. Il panico si è diffuso tra i conducenti che si trovavano lungo quella strada, mentre le telecamere di sorveglianza registravano quanto stava avvenendo. La voragine è diventata così grande da spazzare via completamente il viadotto che dava accesso alla galleria.

Fortunatamente non si sono registrati feriti o vittime, perchè la voragine si è aperta inizialmente con molta lentezza. Le autorità locali e i soccorritori sono comunque intervenuti per gestire l’emergenza.

Ma cosa ha causato questa spaventosa voragine? Va detto che negli scorsi giorni l’intera area vicino a Ordu era stata colpita da nubifragi ed allagamenti. E’ facile pensare che fenomeni di erosione del terreno, uniti alle recenti piogge torrenziali, abbiano indebolito la stabilità del viadotto. Questi fattori combinati hanno portato alla formazione della voragine ed al successo crollo mettendo in evidenza la necessità di una migliore pianificazione urbanistica e di misure di prevenzione.

Questo incidente ci fa riflettere sulle sfide che i progettisti affrontano in termini di sicurezza delle infrastrutture. Le autorità locali stanno valutando nuove misure di sicurezza e controlli più rigorosi per prevenire futuri incidenti di questo genere. Un problema che è ben più ampio in Turchia, come purtroppo abbiamo potuto constatare dopo il terremoto dello scorso anno.