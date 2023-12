Honda CBR500R 2024: la supersportiva con il look ispirato alla Fireblade

La Honda CBR500R 2024 è la moto supersportiva con motore bicilindrico, che si rinnova nel look ispirandosi alla Fireblade. Perfetta per i possessori di patente A2, la CBR500R combina un design dalle linee grintose con prestazioni di alto livello. Equipaggiata con un motore da 471 cc, capace di erogare 48 CV (35 kW) e una coppia di 43 Nm, la moto vanta ora mappature della centralina migliorate per un’accelerazione più brillante. Dotata del controllo di trazione HSTC (Honda Selectable Torque Control), la CBR500R offre una guida sicura e appassionante.

Il telaio in acciaio con struttura a diamante si abbina alla forcella Showa SFF-BP da 41 mm, all’ammortizzatore Showa regolabile e ai doppi dischi anteriori con pinze a quattro pistoncini con attacco radiale. La visibilità notturna è esaltata dal gruppo ottico anteriore a Led sdoppiato, mentre il display TFT a colori da 5” assicura una connettività avanzata con Honda RoadSync, comandabili dal nuovo blocchetto sinistro retroilluminato.

L’altezza della sella posta a 785 mm la rende particolarmente facile da guidare, mentre la posizione di guida neutra ne consente l’uso da parte di motociclisti di ogni statura con la massima comodità. Il serbatoio del carburante ha una capacità di 17,1 litri e, grazie ai consumi estremamente ridotti (28,6 km/l), garantisce un’autonomia di oltre 480 km.

Disponibile in colorazioni accattivanti come il Grand Prix Red e il Matt Gunpower Black Metallic, la CBR500R 2024 porta il family feeling della famiglia CBR a un nuovo livello.

Per la nuova CBR500R 2024 è disponibile un’ampia gamma di accessori, organizzata in “pack”, sovrapponibili tra loro in quanto privi di duplicazioni. Ogni componente è acquistabile anche singolarmente.

Honda CBR500R 2024 Racing Pack

Cover monoposto in tinta

Stickers ruote

Tank pad carbon look con logo CBR

Parabrezza allungato (+40 mm) fumé

Honda CBR500R 2024 Comfort Pack

Manopole riscaldabili (a 5 livelli con memoria e indicatore sul display)

Presa ACC sottosella

Borsa serbatoio 3L

In aggiunta a qualsiasi pack, si può installare il bauletto da 35L con relativo portapacchi o una più discreta borsa per il sellino posteriore da 15L.

