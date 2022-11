L’impressionante incidente di un’auto contro un negozio di fuochi d’artificio

Un grande incendio è divampato in Florida, quando un’auto si è schiantata contro un negozio di fuochi d’artificio. Il SUV fuori controllo ha sfondato la vetrina della Phantom Fireworks, innescando una pericolosa fiammata a rapida propagazione.

Come si vede nel video, la serie di esplosioni hanno costretto alla chiusura della strada di fronte al negozio, mentre i vigili del fuoco erano ancora in arrivo. Un intervento complicato ovviamente dai fuochi d’artificio che uscivano come proiettili dal negozio. Due autoscale hanno spruzzato acqua sulla struttura da posizioni elevate mentre altri pompieri con l’autorespiratore si sono accovacciati a terra per spruzzare acqua dal parcheggio anteriore.

Dalle prime ricostruzioni il SUV avrebbe urtato un’altra vettura nell’incrocio adiacente, mandando entrambi i veicoli verso il parcheggio della Phantom Fireworks. Il SUV avrebbe quindi proseguito la marcia attraverso il parcheggio dirigendosi verso l’edificio. Dopo l’urto si sono innescati i fuochi d’artificio, inghiottendo il veicolo nelle fiamme.

L’unica vittima accertata è del la persona che si trovava all’interno del veicolo, mentre due dipendenti del negozio sono riusciti a fuggire immediatamente dopo l’incidente.

