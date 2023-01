77enne perde il controllo della MX-5 che finisce sui binari mentre passa un treno

Quando è il caso di dire che la sfortuna ci vede benissimo. Dopo il caso del meccanico che provando una Supra è finito a sbattere contro un treno fermo, questa volta c’è una sventurata automobilista e la sua Mazda MX-5 che ha fatto davvero una brutta fine negli Stati Uniti.

La vicenda inizia quando, la 77enne ha inavvertitamente svoltato sui binari, bloccandosi. Insomma, un banale errore di guida che però è costato caro. La donna è riuscita a scendere dell’auto, qualche passante ha cercato di disincagliare la MX-5 dai binari, senza però riuscirci.

Come vediamo nel video, dopo lo scontro l’auto è stata trascinata avanti per un centinaio di metri, e probabilmente il più spaventato è stato il macchinista del treno, che non poteva sapere se c’erano persone a bordo. Al momento del passaggio del treno, infatti, tutti hanno avuto il tempo di allontanarsi, e per questo motivo fortunatamente non ci sono stati feriti.

Che dire? Peccato per la piccola Mazda, non meritava una fine del genere…. !

