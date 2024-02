FIAT ha annunciato l’espansione della sua gamma di automobili con una serie di nuovi modelli basati su una piattaforma globale unificata. I veicoli saranno disponibili con motorizzazioni elettriche, ibride e a combustione interna e saranno lanciati a partire da luglio 2024.

Olivier Francois, Amministratore Delegato di FIAT e Direttore Marketing di Stellantis, ha annunciato le linee guida per l’espansione della nuova serie di automobili del marchio di Torino. Questi futuri modelli, tutti basati su una piattaforma globale unificata, saranno messi a disposizione di consumatori in ogni angolo del globo. Per venire incontro alle diverse necessità dei suoi clienti, FIAT introdurrà una gamma di motorizzazioni che includerà opzioni elettriche, ibride e a combustione interna. Il lancio del primo membro di questa nuova famiglia di veicoli è previsto per luglio 2024, dando il via a una cadenza di presentazioni annuale che proseguirà per i successivi tre anni.

Questi nuovi modelli, frutto di un design pensato per dominare le strade internazionali, si avvalgono della collaborazione con Stellantis per accedere a una piattaforma globale inedita, impreziosita dalla distintiva creatività italiana, sinergia perfetta di estetica e funzionalità semplici.

Olivier Francois, CEO di FIAT e Direttore Marketing di Stellantis, ha presentato la sfida mondiale alla guida di una Panda a Ginevra, non la città svizzera, ma l’omonima località di Castenedolo, in provincia di Brescia. Questa scelta simbolica pone l’accento su Panda, veicolo che da oltre quarant’anni ridefinisce l’esperienza automobilistica, diventando emblema dell’innovazione italiana. Questo modello ha ispirato l’intera nuova linea di concept.

Con 1,3 milioni di veicoli venduti nell’ultimo anno, FIAT si conferma brand di portata mondiale, pronto al prossimo salto qualitativo: la transizione verso un’offerta globale che promette vantaggi per tutti i clienti, in ogni angolo del pianeta. L’anticipazione del futuro FIAT si concretizzerà già nei prossimi quattro mesi, in occasione del 125° anniversario della casa automobilistica, inaugurando una serie di lanci annuali.

La filosofia alla base dei nuovi veicoli FIAT pone l’accento sul legame tra funzionalità e piacere di guida, supportata dall’adozione di una piattaforma globale versatile. Questa permetterà di sviluppare modelli in sintonia con le specificità locali, garantendo la produzione e la distribuzione su scala mondiale. La strategia multi-energia adottata garantirà una varietà di motorizzazioni, includendo opzioni elettriche, ibride e a combustione interna, con un focus sull’efficienza e sull’uso di materiali eco-sostenibili.

FIAT rafforza il suo impegno verso la sostenibilità e l’accessibilità con il principio del “meno è più”, minimizzando l’uso di materiali inquinanti e ottimizzando le prestazioni aerodinamiche. L’efficienza produttiva è ulteriormente migliorata grazie alla condivisione di componenti comuni, aumentando l’economicità e caratterizzando i modelli con una forte identità.

City Car

Il primo modello rivelato è la City Car, una versione avanzata e più grande della Panda, descritta come “Mega Panda“. Il design si ispira all’iconico edificio del Lingotto a Torino, famoso per la sua pista di prova sul tetto. I progettisti di FIAT hanno tratto ispirazione dalle caratteristiche uniche del Lingotto, come la leggerezza strutturale, l’ottimizzazione dello spazio e l’illuminazione, per sviluppare un nuovo linguaggio stilistico.

La forma ovale della “Pista 500” è stata integrata negli interni del veicolo, dalla plancia agli schermi e ai sedili. FIAT si impegna nell’utilizzo di materiali sostenibili, come plastiche riciclate e tessuti di bambù, e introduce innovazioni come un “sistema autoavvolgente” per il cavo di ricarica, rendendo il veicolo più pratico e sostenibile. Con una posizione di guida elevata e un design che trasmette solidità, questa city car è ideale sia per la vita urbana che per le avventure familiari.

Pick-Up

Il secondo concept mostrato è un pick-up, veicolo che riflette il successo di FIAT nel Sud America, dove il modello Strada è il più venduto nel mercato brasiliano. Questo veicolo mira a replicare il successo a livello globale, inclusa l’Europa.

Il nuovo design incorpora il divertimento nella funzionalità, soddisfacendo le esigenze dei clienti che apprezzano il tempo libero. Unisce le caratteristiche di un pick-up con la praticità di un veicolo commerciale leggero (LCV) e il comfort di un SUV, con dimensioni adatte per le città di tutto il mondo.

Destinato a coloro che vedono le attività all’aria aperta più come uno stile di vita che un hobby, questo pick-up è progettato per soddisfare al meglio le loro esigenze.

Fastback

Il terzo modello è la Fastback, erede dei successi del brand come la Fiat Fastback in Brasile e la Fiat Tipo in Medio Oriente e Africa. Questo veicolo ambisce a consolidarsi a livello globale, compresa l’Europa. Basato sulla stessa piattaforma modulare, presenta un design sportivo.

La Fastback evidenzia l’impegno di FIAT verso una mobilità sostenibile senza sacrificare le prestazioni. Grazie a una silhouette dinamica e a caratteristiche aerodinamiche migliorate, è possibile ridurre i consumi offrendo al contempo uno stile moderno e giovanile rispetto a molti SUV.

SUV

Il quarto concept è uno spazioso SUV familiare, descritto come “Giga-Panda“. Questo veicolo sottolinea l’impegno di FIAT nel rendere la mobilità accessibile, innovativa e sostenibile. È progettato per rispondere alle esigenze delle famiglie in termini di sicurezza, versatilità e design, offrendo ampi spazi e robustezza per utenti di tutto il mondo.

Camper

L’ultimo concept è un camper, il “tuttofare” per eccellenza, che incarna lo stile Dolce Vita, mirando a riconnettere le persone tra loro e con la natura. Questo veicolo omaggia la “Fun-ctionality” della Panda degli anni ’80, combinando la versatilità di un veicolo urbano con le caratteristiche di un SUV e l’anima di un compagno affidabile, ideale per avventure e scoperte.

