Si fa dare un passaggio abusivo da un camion e si congeda con molto stile!

Ecco il video pazzesco di un uomo che si appende sul retro di un camion. Un passaggio abusivo che gli permette di percorrere senza troppa fatica qualche centinaio di metri. Sia chiaro, si stratta ovviamente di una mossa da non ripetere assolutamente perchè pericolosissima.

Ma non finisce qui, perchè alla fine succede l’inaspettato. No, non si tratta di un incidente o qualcosa di tragico, ma di un finale del tutto eccezionale. Ebbene si, l’uomo dopo aver rubato il passaggio si congeda elegantemente dal camion surfando sull’acqua che nel frattempo di era depositata sull’asfalto dopo un acquazzone. Ma come ha fatto? Complimenti!

—–

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.