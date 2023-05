Il pedone si fa investire per rubare l’auto: il video della truffa

Un recente video pubblicato su Facebook mostra un incidente con uno sconcertante tentativo di truffa, o addirittura furto, avvenuto in una rotatoria di Browns Plains, un sobborgo ad una trentina di chilometri a sud di Brisbane in Australia.

Nel video, si vede un automobilista attraversare la rotatoria a tarda notte, quando improvvisamente una donna si avvicina al veicolo e si butta davanti al cofano, fermandosi improvvisamente e saltando verso l’auto, causando un forte impatto e cadendo a terra.

Dopo l’incidente, una seconda persona corre ad aiutare la donna mentre l’automobilista capisce che c’è qualcosa che non fa. Per evitare il rischio di furto o di una richiesta di risarcimento fraudolenta, fa retromarcia, evita la coppia e si allontana. Secondo Dash Cam Owners Australia, la pagina Facebook sulla quale è stato postato il video, l’incidente sembrerebbe proprio essere un tentativo di truffa, anche perchè sulla scena sono arrivate immediatamente diverse persone, fatto improbabile alle 3 del mattino.

Mentre la polizia sta indagando sull’accaduto, è chiaro che il tentativo di truffa o furto, è ancora più odioso in quanto fatto eseguire da una donna. Probabilmente secondo gli ideatori questo avrebbe dovuto far impietosire maggiormente l’automobilista, ma le cose sono andate in un altro modo.

L’importanza delle dashcam

Come avevamo detto in passato, anche nel caso della truffa del pedone che finge di essere stato investito, anche questo episodio conferma ancora una volta l’importanza di avere una dashcam attiva in auto durante la guida, poiché può essere molto utile per documentare eventuali incidenti e proteggersi da tentativi di frode o di furto. L’utilizzo delle dashcam è sempre più diffuso in tutto il mondo proprio per questo motivo, poiché fornisce una prova concreta degli eventi accaduti durante la guida.

La tecnologia delle dashcam sta diventando sempre più avanzata, con funzioni come la registrazione continua e la possibilità di registrare sia l’audio sia il video, aumentando così la capacità di documentare gli eventi durante la guida. L’uso delle dashcam può anche essere utile per migliorare le abitudini di guida, poiché il conducente sa che l’auto viene costantemente monitorata e potrebbe essere chiamato a rispondere in caso di eventuali infrazioni.

Se siete interessati, qui il nostro post con le dashcam migliori del 2023, e la prova sul campo di una dashcam con doppia telecamera che si collega in wifi con lo smartphone.

—–

