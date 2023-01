Auto della polizia inseguono un trattore senza riuscire a fermarlo

Auto delle polizia che inseguono a bassa velocità ed a sirene spiegate un trattore. No, non siamo sulle strade di Hazzard e no, non è un telefilm. E’ successo davvero in Carolina del Nord, dove un uomo a bordo di un classico trattore verde giallo John Deere ha provocato un lungo inseguimento da parte della polizia, come possiamo vedere nel video.

Dato che l’autista sul trattore non aveva alcuna intenzione di fermarsi, la polizia ha dovuto usare le strisce chiodate, inutilmente, finché per riuscire a bucargli una gomma e bloccare il mezzo si sono spinti fino allo sparare contro gli pneumatici. La vicenda non è finita li, perchè per fermare l’uomo è stato necessario l’utilizzo di un taser.

Prima di tifare per il tizio in questione sappiate che, come direbbe la voce narrante di Hazzard, è il classico “brutto ceffo” e l’inseguimento è iniziato dopo il furto del trattore. Il ladro durante la sua fuga avrebbe urtato diversi veicoli, cassonetti dell’immondizia, ed una chiesa. L’avevamo detto che era un brutto ceffo, vero?

In questo momento dovrebbe essere ancora in custodia presso la stazione della polizia locale, sempre che il capo non sia lo Sceriffo Rosco P. Coltrane, ovviamente.

