Robotaxi impazziti bloccano completamente il traffico: epic fail di Cruise

La recente approvazione della massiccia espansione dei robotaxi senza conducente a San Francisco si è trasformata in boomerang per Cruise, i cui mezzi impazziti hanno completamente bloccato il traffico di un intero quartiere di San Francisco. Una debacle che arriva dopo che una lettera anonima aveva accusato proprio i robotaxi di Cruise, mettendo in imbarazzo anche GM.

Secondo quanto riportato dalle fonti locali, a North Beach una flotta di ben 10 taxi senza conducente di Cruise ha creato un ingorgo stradale. Come si vede nel video pubbblicato da Gregster56, questi veicoli a guida autonoma hanno bloccato due strade particolarmente strette per gli standard americani, Vallejo Street e Grant Street, causando disagi al traffico e ai pedoni.

La situazione è diventata ancora più problematica in quanto nessuna soluzione immediata è stata trovata per liberare le strade intasate dalle auto. Un incidente che evidenzia le sfide legate all’integrazione sicura dei robotaxi nelle dinamiche del traffico urbano.

Preoccupazioni per la sicurezza e l’emergenza

La situazione che si è creata ha sollevato importanti interrogativi relativi alla sicurezza. Un politico locale ha espresso preoccupazioni per i possibili scenari di emergenza. L’incapacità di spostare rapidamente i veicoli autonomi potrebbe complicare la risposta alle situazioni di pericolo, come incendi o altre emergenze.

Non ultimo, l’ingorgo dimostra il rischio associato al fatto che un gran numero di robotaxi possano bloccare le vie di fuga e di accesso da parte di ambulanze e vigili del fuoco.

Colpa delle compagnie telefoniche?

La compagnia Cruise ha incolpato i gestori di telefonia mobile per l’incidente che ha portato al blocco delle strade. Tuttavia, i cittadini hanno sollevato dubbi sulla capacità dei veicoli a guida autonoma, che dovrebbero essere guidati da un sofisticato software di intelligenza artificiale.

La connettività delle celle LTE è stata messa in dubbio, indicando una possibile debolezza nell’infrastruttura tecnologica alla base dei robotaxi.

E adesso?

La massiccia espansione dei robotaxi senza conducente a San Francisco ha sollevato importanti questioni riguardanti la sicurezza, la regolamentazione e l’impatto sulla vita quotidiana dei cittadini. Mentre la tecnologia continua a evolversi, è essenziale che le autorità, le aziende e la comunità lavorino insieme per garantire che l’adozione di veicoli autonomi avvenga in modo sicuro e responsabile, tenendo sempre presente il benessere dei cittadini.

—–

