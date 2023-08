Strage di supercar: nove auto di lusso del valore di milioni di euro, ribaltate insieme ad una bisarca

Un drammatico incidente si è verificato vicino al circuito di Brands Hatch in Inghilterra, quando una bisarca che trasportava nuove auto di lusso, tra le quali di marchi rinomati come Aston Martin e Lamborghini, è stato coinvolto in un rovinoso ribaltamento su una trafficata strada a doppia corsia nel Kent. Un disastro completo, avvenuto su una sezione della A20 vicino a Farningham.

L’incidente, avvenuto in orario serale, ha avuto un immediato intervento della Polizia del Kent. In risposta all’emergenza, le forze dell’ordine sono state inviate sul luogo del disastro, vicino appunto al celebre circuito di Brands Hatch. Pare che il conducente del trasportatore abbia riportato lievi ferite e che si sia tempestivamente attivato per affrontare il caos provocato.

Video condivisi online e diventati in breve tempo virali, hanno catturato la scena successiva all’incidente. Diverse vetture di lusso, giacevano completamente ribaltate vicino accanto alla bisarca riversa su un lato.

Secondo quanto riportato da alcuni utenti su Twitter, pare che le auto coinvolte venivano utilizzate per fornire esperienze di guida in circuito, molto probabilmente lo stesso Brands Hatch. Si stima che i veicoli coinvolti abbiano un valore monetario considerevole, sicuramente milioni di euro.

—–

Vi invitiamo a seguirci su Mastodon, Google News e Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.