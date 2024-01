Hai una Tesla Model S con la batteria scarica? Non preoccuparti, ecco una guida passo passo su come avviarla senza problemi.

Con una tradizionale auto a combustione interna, la batteria scarica è un problema che si risolte in maniera piuttosto semplice, con i tradizionali cavi o con un booster o avviatore elettrico.

Tuttavia, quando si tratta di una Tesla Model S con la batteria di trazione scarica, c’è qualche ostacolo in più. Le maniglie delle porte sono azionate elettricamente, quindi, senza alimentazione, non funzionano, impedendo l’accesso all’interno del veicolo per aprire il cofano. È necessario quindi adottare soluzioni creative, come illustrato in un video diventato virale su TikTok, che mostra quanto sia complicato il processo.

Come accennato, se la batteria di trazione di una Tesla Model S si scarica completamente, non è possibile aprire il cofano anteriore, o frunk, perchè il meccanismo è elettrico. Quindi, con una batteria scarica, occorre trovare un modo alternativo per accedere al cofano e avviare l’auto.

In assenza di energia, come speiga Trevor Wagner, l’unico metodo per aprire il cofano consiste nel rimuovere il coperchio del gancio di traino per accedere a due cavi, corrispondenti ai terminali positivo e negativo di una fonte di alimentazione esterna. Una volta collegata questa fonte, il frunk si apre automaticamente.

Dopo aver aperto il frunk, è necessario rimuovere il pannello di manutenzione, scollegare e rimuovere un piccolo connettore dalla batteria. Quindi, si deve scoprire il terminale positivo sulla Tesla (che varia a seconda della data di fabbricazione dell’auto), collegarlo, mettere a terra il terminale negativo, e così facendo, le maniglie delle porte si attiveranno permettendo l’accesso all’interno. Dopo alcuni minuti, si attiverà anche lo schermo touch, consentendo di spostare l’auto per il traino.

Mentre in un’auto con motore a combustione interna (ICE) avviare il motore con i cavi è un’operazione semplice, nel caso di una Tesla Model S, la procedura risulta notevolmente più complessa, non intuitiva e frustrante. Per i proprietari di una Tesla, è quindi fondamentale evitare di lasciare scaricare completamente la batteria del veicolo per non dover affrontare una serie di ostacoli fastidiosi per tornare in strada.

Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:



• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.

• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.

• Se preferisci, ci trovi su Flipboard e su Google News: attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite!

Copyright Image: Sinergon LTD