Tesla Model 3 Highland: ecco come sarà nel video spia del muletto pizzicato in Francia

Tesla affila le armi per il futuro prossimo, ed ecco comparire quella che in codice si chiama Tesla Model 3 Highland, il grande aggiornamento per l’auto elettrica che ha segnato una nuova era nel mondo automotive. La berlina elettrica sta completando con vari muletti in giro per il mondo gli ultimi test in attesa del suo imminente debutto, previsto entro la fine di quest’anno o al massimo all’inizio del 2024. Ed è dalla Francia che arriva il video spia, pubblicato in rete da Didier du Choucroute Garage su Twitter.

Battezzata con il nome in codice “Highland”, la futura Tesla Model 3 svela un nuovo design che coinvolge sia l’estetica che le caratteristiche tecniche, con un’enfasi particolare sull’aumento dell’efficienza. La vera rivoluzione, però, avverrà nel processo produttivo, dove l’innovativo “mega casting” rivoluzionerà il modo stesso di costruire auto.

Questa tecnica prevede la creazione di intere sezioni dell’auto attraverso la fusione di parti strutturali in alluminio. Questo processo sostituirà l’assemblaggio tradizionale, in cui decine di componenti dovevano essere saldati insieme. Grazie al “mega casting”, i costi di produzione verranno notevolmente ridotti con tempi abbreviati, portando a un’auto più conveniente e accessibile senza compromettere la qualità e la sicurezza.

Come sarà la nuova Tesla Model 3 Highland

Al primo sguardo nel video possiamo vedere nuovo frontale rivela subito le novità che caratterizzeranno la Tesla Model 3.

I fari anteriori saranno completamente ridisegnati, con un tocco di modernità che li renderà ancora più accattivanti e funzionali. Non solo, anche il posteriore subirà una trasformazione sostanziale: si prevede l’introduzione di una striscia luminosa a LED che attraverserà tutta la larghezza dell’auto. Questo elemento distintivo richiamerà alla mente le linee di altri modelli della concorrenza, ma con un tocco di originalità che li rende unici nel loro genere.

Aggiornamenti tecnici

L’aggiornamento non si fermerà al solo aspetto estetico. La nuova Tesla Model 3 Highland promette un significativo incremento nell’efficienza e nella potenza.

Si stima che questa berlina elettrica a zero emissioni potrà vantare una potenza massima di circa 500 cavalli. Inoltre, le versioni più potenti offriranno la trazione integrale, garantendo una stabilità e una maneggevolezza superiori anche nelle condizioni di guida più sfidanti.

Inoltre, ci si aspetta miglioramenti significativi anche in termini di autonomia. Grazie a avanzate tecnologie e ottimizzazioni, la nuova Tesla Model 3 sarà in grado di percorrere distanze ancora più lunghe con una singola carica, riducendo al minimo le soste necessarie durante i viaggi.

Guida autonoma livello 3

La nuova Tesla Model 3 restyling non trascura nemmeno l’importante aspetto della guida autonoma. I sistemi di assistenza alla guida saranno ulteriormente perfezionati, spingendosi probabilmente verso il il livello 3 di guida autonoma secondo gli standard SAE.

Questo significa che la vettura potrà assumere il controllo in determinate situazioni, liberando il guidatore da alcune delle responsabilità di guida.

In ogni caso l’attesa è alle stelle per il suo debutto, e non vediamo l’ora di vedere se tutte le promesse saranno mantenute. Nel frattempo ci chiediamo ovviamente quando sarà l’ora del tanto desiderato Cybertruck.

