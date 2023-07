Col trattore in tangenziale (o quasi) e senza targa, è successo davvero

Col trattore in tangenziale andiamo a comandare, come cantava Fabio Rovazzi. Forse non è proprio una tangenziale ma quasi, ovvero la nuovissima strada statale Lecco-Ballabio in Lombardia.

Ebbene, un “coraggioso” agricoltore, con tanto di accompagnatore, si è messo al volante del suo possente trattore per affrontare la SS 36 nel raccordo che collega la Statale 36 alla Valsassina. Certo, non era il Lamborghini di Clarkson, ma tant’è. I trattori, se in regola, possono circolare su strada, ma devono essere muniti di targa. Purtroppo, il nostro eroe agricolo si è “dimenticato” di questo importante dettaglio.

Va detto anche che i trattori non possono avventurarsi sulle autostrade e sulle principali strade extraurbane, proprio come la nuova Lecco-Ballabio. Fortunatamente, il trattore ha causato solo qualche rallentamento e qualche coda lungo il percorso, ma niente di più.

Ma puoi?

I trattori e le macchine agricole in generale devono essere immatricolate e dotate di carta di circolazione e di un certificato di idoneità tecnica. Per ottenere questi documenti, il proprietario deve possedere una “dichiarazione di conformità” rilasciata all’atto dell’acquisto, che attesti che il veicolo è omologato secondo i criteri richiesti.

Durante la circolazione su strada, il conducente deve sempre avere con sé i documenti originali della patente di guida, della carta di circolazione, del certificato di idoneità tecnica, del certificato di assicurazione e, nel caso di una macchina agricola eccezionale, anche dell’autorizzazione rilasciata dalla propria Regione. Infine, è importante ricordare che le macchine agricole devono essere munite di targa, compresa quella del rimorchio se la massa complessiva supera 1,5 tonnellate.

