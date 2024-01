Un Boeing 747-8 è stato costretto a un atterraggio di emergenza a Miami a seguito di un incendio scoppiato in uno dei suoi motori durante il volo. L’equipaggio è riuscito a gestire la situazione e riportare l’aereo in sicurezza all’aeroporto.

Un aereo cargo Boeing 747-8 operato da Atlas Air ha dovuto effettuare un atterraggio di emergenza a Miami pochi minuti dopo il decollo a causa di un guasto al motore in volo che ha provocato un incendio a bordo.

Il Boeing 747-87UF, con matricola N859GT costruito nel 2015, stava effettuando il volo Atlas Air 5Y95 verso Puerto Rico (SJU) quando ha incontrato un incendio nel motore numero 2 durante la salita iniziale dopo il decollo dalla pista 09 dell’Aeroporto Internazionale di Miami, FL (MIA).

Solamente 14 minuti dopo il decollo, l’equipaggio ha dichiarato un’emergenza via radio, specificando di dover gestire un incendio nel motore del Boeing 747-87UF.

I video diffusi sui social media mostrano il momento in cui una delle ali dell’aereo è stata avvolta dalle fiamme. L’equipaggio ha prontamente attuato le procedure di sicurezza standard, permettendo all’aereo di rientrare in sicurezza all’Aeroporto Internazionale di Miami. “L’equipaggio ha seguito tutte le procedure standard e ha fatto ritorno in sicurezza a MIA,” ha confermato Atlas Air in una dichiarazione.

Non sono stati riportati feriti tra l’equipaggio o a terra. L’Amministrazione Federale dell’Aviazione (FAA) ha ufficialmente riconosciuto l’incidente e ha annunciato l’intenzione di condurre un’indagine approfondita sulle circostanze che hanno portato all’incendio del motore GEnx-2B67.

Copyright Image: Sinergon LTD