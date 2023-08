Contromano sulla Cassia bis, l’ex rugbista Lo Cicero vivo per miracolo

Un tragico incidente è stato evitato per un soffio sulla strada statale Cassia bis, vicino all’uscita di Cesano, a Roma. Un automobilista, distratto dal telefono, si è immesso contromano sulla corsia di sorpasso, percorrendo diversi centinaia di metri prima di scontrarsi frontalmente con altre due auto.

L’ex giocatore della nazionale di rugby Andrea Lo Cicero, che si trovava in quel tratto di strada, è riuscito a evitare l’incidente per un soffio.

Una manovra potenzialmente letale

L’automobilista, alla guida di una Fiat Punto terza serie di colore blu, ha percorso circa un chilometro contromano sulla Cassia bis, prima di scontrarsi con una Opel Corsa e una Peugeot 5008. Il bilancio dell’incidente è di cinque feriti, di cui uno in condizioni gravi.

Il conducente della Punto, che si trovava nella corsia di sorpasso degli altri veicoli, è stato trasportato in codice rosso da un’eliambulanza.

Andrea Lo Cicero: “Vivo per Miracolo”

Andrea Lo Cicero, ex giocatore della Nazionale di rugby, si trovava sulla propria moto, una BMW serie K, quando si è ritrovato di fronte alla Punto contromano. L’atleta è riuscito ad evitare la collisione per un soffio, uscendone illeso. Lo Cicero ha condiviso la sua esperienza sui social media, scrivendo: “Prego Dio. Vivo per miracolo. Macchina contromano sulla Cassa Veientana. Follia totale”.

In un post successivo sul proprio profilo Facebook, in cui ha condiviso il video dell’incidente pubblicato dal gruppo “Quelli della Cassia Bis”, ha aggiunto: “Mi si ghiaccia il sangue nel vedere queste immagini. Con il telefonino contromano. Per questo siamo miracolati”.

Le riprese dell’incidente, effettuate dall’interno di un’auto che viaggiava nella carreggiata opposta rispetto al trasgressore, mostrano chiaramente l’accaduto. Si vede senza dubbio che il conducente della Punto procedeva contromano, come se nulla fosse. Lo scontro con le altre due auto è avvenuto dopo pochi secondi. Gli occupanti delle altre due auto sono rimasti feriti lievemente.

—–

Vi invitiamo a seguirci su Mastodon, Google News e Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.