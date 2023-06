Il video dell’aereo Delta con il carrello anteriore alzato che effettua un atterraggio di emergenza perfetto

Il video di oggi riguarda un volo Delta Air Lines ha fatto un atterraggio di emergenza all’aeroporto internazionale di Charlotte Douglas, in North Carolina, con il carrello anteriore alzato. L’incidente, ma ha comportato la chiusura della pista mentre il personale dell’aeroporto lavorava per rimuovere l’aereo. Il volo, operato con un Boeing 717, era partito da Atlanta con a bordo 96 passeggeri, due piloti e tre assistenti di volo.

Durante l’avvicinamento a Charlotte, i piloti hanno ricevuto un’avviso di “nose gear unsafe”, ovvero carrello anteriore non sicuro, ed hanno avviato una procedura specifica per verificare l’indicazione. L’osservazione visiva effettuata dai controllori del traffico aereo ha rivelato che le porte del carrello d’atterraggio erano aperte, ma il carrello stesso non si era abbassato. L’aereo è comunque atterrato in tutta sicurezza con il carrello alzato.

La pista è rimasta chiusa per gran parte della giornata, ma è stata successivamente riaperta dopo la rimozione dell’aereo. I piloti e l’equipaggio a bordo sono stati elogiati per la professionalità e la freddezza dimostrata durante l’atterraggio di emergenza. Come si vede nel video, l’applauso è stato davvero meritato. Tutti i passeggeri sono stati fatti scendere dall’aereo e portati al terminal, e alcuni voli Delta hanno subito ritardi a causa dell’incidente.

La Federal Aviation Administration (FAA) e il National Transportation Safety Board (NTSB) indagheranno sull’incidente per determinarne la causa esatta. Delta Air Lines ha espresso scuse ai passeggeri per l’esperienza vissuta e ha sottolineato l’importanza della sicurezza dei clienti e del personale.

