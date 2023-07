Il video dell’uomo che vuole aprire il portellone del volo Ryanair ma viene placcato in tempo

E’ successo un’altra volta: come possiamo vedere in questo incredibile video, un uomo di 27 anni proveniente dal Regno Unito è stato letteralmente placcato dagli altri passeggeri su un volo Ryanair da Zadar, in Croazia, quando ha seminato il panico cercando di aprire il portellone dell’aereo poco prima del decollo.

Era già successo nel caso di un volo in Corea del Sud, ma anche su un aereo fermo, dove il passeggero era letteralmente scappato.

Nel video diventato virale, l’uomo si alza dal suo posto su un affollato volo Ryanair e incomincia a diventare molesto. Si toglie gli occhiali da sole e chiede all’equipaggio di aprire il potellone. Fa anche gesti strani agli altri passeggeri prima di dirigersi verso la porta. Durante tutto questo, si sente l’uomo inglese urlare: “Apri la porta”.

La situazione è stata prontamente risolta grazie anche all‘intervento tempestivo di due passeggeri che si sono alzati dai loro posti per fermare l’uomo. Con determinazione, sono riusciti a immobilizzarlo e a impedirgli di mettere a rischio la sicurezza di tutti a bordo. L’intervento rapido e coraggioso ha contribuito a ripristinare la calma e a garantire che il volo proseguisse in modo sicuro.

L’aereo stava per decollare alla volta di Londra quando si è verificato l’incidente. La maggior parte dei passeggeri a bordo dell’aeromobile stava tornando dal festival di musica Hideout, che si è tenuto sull’isola di Pag. Il ragazzo, che a quanto riportano le cronache britanniche sarebbe un pugile professionista, è stato allontanato dall’aereo ed è stato portato in ospedale dopo essersi opposto all’arresto. E’ stato messo in custodia con l’accusa di aver aggredito un agente.

La compagnia aerea si è scusata con i passeggeri per gli eventuali disagi causati dal comportamento di questo passeggero, e sta conducendo un’indagine approfondita per comprendere le circostanze dell’incidente e adottare eventuali misure preventive per evitare situazioni simili in futuro.

—–

