Da oggi è possibile registrarsi per poter vedere lo spettacolo delle Frecce Tricolori dal vivo.

Non manca tanto ed i preparativi si fanno via via sempre più serrati. Il 60 anniversario della costituzione delle Frecce Tricolori sarà oltre che motivo di orgoglio anche un momento di festa, che vedrà come scenario la casa stessa della PAN ovvero la base aerea di Rivolto.

Due le giornate dedicate a questo particolare compleanno, il 18 ed il 19 Settembre. L’annuncio ufficiale da parte della Aeronautica Militare è stato introdotto grazie alla bellissima locandina realizzata da Renato Casaro. Un maestro nella realizzazione di locandine per il cinema che ha prestato la propria esperienza nel creare il manifesto del 60 anniversario delle Frecce Tricolori volendo sottolineare soprattutto la dinamicità, il movimento, la velocità e la professionalità, che le Frecce Tricolori nelle loro esibizioni riescono ad esprimere.

Le porte della base aerea di Rivolto si apriranno al pubblico, ma con alcune restrizioni per quanto riguarda gli accessi, dovute alla necessità del rispetto delle norme sanitarie anti Covid. Per vedere la manifestazione dal vivo sarà necessario registrarsi al fine di ottenere un pass sul sito messo a disposizione dall’Arma Azzurra.

L’indirizzo del sito è www.freccetricolori60.it e da oggi 2 Settembre è possibile effettuare la registrazione. Il Pass sarà valido per una delle due giornate soltanto, o per il 18 o per il 19. Coloro che entreranno all’aeroporto dovranno inoltre essere muniti di Green Pass, o di attestazione di validità del tampone fatto entro massimo le 48 ore precedenti al giorno di ingresso.

Non disperatevi però qualora non doveste riuscire nell’ intento di vedere lo spettacolo dal vivo, poiché è prevista una diretta televisiva su Rai 1 per il giorno 18 e una diretta streaming su i principali canali social in possesso dell‘Aeronautica Militare. Non mancheranno le esibizioni delle varie componenti aeree dell’Arma con dimostrazioni di impiego dei vari velivoli, oltre alla partecipazione di pattuglie acrobatiche straniere che si esibiranno per rendere omaggio alla nostra amata PAN. Due giornate di festa all’insegna dell’acrobazia aerea ai massimi livelli, per portare a tutti questo abbraccio lungo 60 anni.