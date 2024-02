Alcuni aerei passeggeri hanno superato la velocità del suono, e non sono Concorde

Una corrente a getto ha spinto i voli commerciali diretti verso est fino a superare la velocità del suono, con un aereo della Virgin Atlantic che ha toccato i 1.291 km/h.

Nel corso dell’ultimo fine settimana, un imponente corrente a getto si è formata sopra la regione centrale dell’Atlantico, dando vita a un fenomeno straordinario: ha spinto alcuni voli commerciali diretti verso est fino a superare la velocità del suono. Alla faccia del caro e glorioso Concorde.

Come riportato dal Washington Post, un aereo della Virgin Atlantic ha toccato una velocità sul terreno di 1.291 km/h, superando così i 1.234 km/h, velocità standard del suono, nel suo percorso dall’Aeroporto Internazionale di Washington Dulles verso l’Aeroporto di Heathrow a Londra, atterrando con un anticipo di 45 minuti rispetto all’orario programmato.

Complessivamente, tre jet commerciali sono stati “spinti” da questa potente corrente a getto, che ha raggiunto una velocità di 426 km/h, ben oltre la velocità media di una corrente a getto di circa 177 km/h.

E’ importante chiarire che, nonostante il volo della Virgin Atlantic e altri due simili, incluso un volo Newark – Lisbona, che ha raggiunto una velocità di 1.344 km/h, fossero nel flusso di questa corrente a getto, non hanno infranto la barriera del suono. Questo perché, ovviamente, benché si muovessero a una velocità superiore a quella del suono rispetto al suolo, gli aerei non hanno effettivamente superato la barriera del suono, poiché non procedevano a una velocità di 1.234 km/h superiore a quella dell’aria circostante.

Cosa sono le correnti a getto?

Le correnti a getto, conosciute anche come jet stream in inglese, sono potenti flussi d’aria ad alta quota che si muovono rapidamente da ovest a est lungo i confini tra le masse d’aria calda e fredda nell’atmosfera terrestre. Queste correnti sono concentrate in una stretta fascia atmosferica, generalmente a una quota compresa tra i 7 e i 16 chilometri sopra la superficie terrestre.

Le correnti a getto hanno un impatto significativo sulle rotte dei voli transatlantici dagli Stati Uniti verso l’Europa. Poiché viaggiano ad altissima velocità, come abbiamo visto, e possono spostarsi in modo significativo, i piloti e i programmatori dei voli tengono conto delle correnti a getto per ottimizzare le rotte e risparmiare tempo e carburante.

Gli operatori dei voli monitorano attentamente le previsioni delle correnti a getto e pianificano le rotte in modo da massimizzare l’efficienza del volo, tenendo conto di fattori come la direzione e la velocità delle correnti a getto lungo il percorso pianificato.

Fonte: Futurism, Wahsington Post

Copyright Image: Sinergon LTD