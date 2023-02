Aerei con un solo pilota anziché due in Europa dal 2027?

Potremo dire addio alla classica immagine dell’aereo in volo con due piloti, perchè a breve potremo effettivamente vedere aerei con un solo pilota.

Da una parte c’è pressione dall’industria aeronautica che spinge per i voli “in solitaria”, in modo da alleviare la difficile carenza di personale. A vedere bene non si tratta di un addio definitivo al secondo pilota, quanto piuttosto di un allentamento delle norme per consentire ai piloti di riposare durante i viaggi a lungo raggio, senza che vi siano sostituti a bordo.

C’è da dire che l’EASA ha escluso l’autorizzazione all’uso di un solo pilota già nel 2030. Allo stesso tempo sta valutando la possibilità di autorizzare un’operatività limitata con una sola persona per alcune parti di volo nel 2027.

La proposta arriva da Airbus e Dassault per il volo in solitaria durante la crociera, fase meno delicata del decollo e dell’atterraggio, quando almeno due piloti saranno comunque sempre impegnati in cabina di pilotaggio.

Secondo quanto riporta Reuters, la proposta include anche limitazioni, come il divieto per i piloti con condizioni mediche o con poche ore di esperienza di volare da soli nella cabina di pilotaggio.

Solo gli aerei tecnologicamente più avanzati, dotati di un livello di sicurezza superiore a quello richiesto dagli standard minimi di certificazione, potranno essere utilizzati per il volo in solitaria in crociera. Tra questi ci sarebbero la serie degli Airbus A350 e potenzialmente i Boeing 787 e 777X.

