Trasportano un aereo su un camion e si incastrano sotto ad un ponte

Il bizzarro incidente è successo in India, dove un Airbus A320 è rimasto incastrato sotto ad un ponte, per un evidente errore relativo al calcolo dell’altezza. A quanto pare, mentre veniva trasportato fuori dall’aeroporto sul retro di un camion, è rimasto intrappolato.

Un ponte pedonale situato sopra la carreggiata era infatti troppo basso per poterci passare sotto. Una buona parte dell’aereo è riuscita a passare prima che il camion si fermasse, come possiamo vedere nel video. La scena che ne è scaturita è davvero spettacolare.

C’è da dire che l’Airbus con livrea di Air India era stato venduto per essere rottamato, già in parte demolito per la mancanza delle ali.

Se è chiaro l’errore che ha causato questo incidente, meno chiaro è quanto tempo ci sia voluto per liberare l’aereo, anche se è probabile che sia stato recuperato più tardi nella notte. In ogni caso, è bene controllare scrupolosamente le misure del carico ma anche leggere tutta la segnaletica su una strada prima di mettersi in viaggio.

