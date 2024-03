Aerotaxi, Stellantis ci crede e rafforza la partnership con Archer

Stellantis ha acquistato 8,3 milioni di azioni di Archer Aviation, rafforzando la partnership per la produzione del velivolo elettrico Midnight. L’investimento accelererà il processo di commercializzazione del velivolo.

Stellantis ha compiuto un importante passo avanti nel settore dell’aviazione elettrificata con il recente acquisto di 8,3 milioni di azioni di Archer Aviation Inc., segnando una significativa dimostrazione di fiducia nei piani futuri della startup californiana. Questo investimento rafforza la partnership iniziata nel 2020 e segue la visita del CEO di Stellantis, Carlos Tavares, agli impianti di produzione e alla sede di Archer a Santa Clara, in California.

Nel gennaio 2023, Stellantis aveva annunciato l’intenzione di produrre in esclusiva il velivolo elettrico a decollo e atterraggio verticale (eVTOL) Midnight di Archer. Questa collaborazione strategica permetterà ad Archer di accelerare il processo di commercializzazione del velivolo, evitando nel contempo ingenti spese di ingresso sul mercato. La costruzione dell’impianto di produzione di Archer in Georgia è prevista per essere completata entro la fine dell’anno.

La prima fase del progetto prevede lo sviluppo di uno stabilimento di circa 32.000 metri quadrati su un’area di 404.000 metri quadrati, con una capacità produttiva di fino a 650 velivoli all’anno, rendendolo uno dei più grandi impianti dell’industria aeronautica per volume di produzione.

Il velivolo Midnight è stato progettato pensando alla sicurezza, alla sostenibilità e alla riduzione del rumore, con una capacità di trasporto di quattro passeggeri e un pilota. Ideale per coprire distanze di 32-80 km, Midnight richiede soltanto circa 10 minuti per la ricarica, posizionandosi come una soluzione ottimale per i viaggi urbani back-to-back.

La collaborazione tra Stellantis e Archer si pone come un modello di come le sinergie tra il settore automobilistico e quello aeronautico possano contribuire a ridefinire i paradigmi del trasporto urbano, offrendo soluzioni innovative e sostenibili per le città di tutto il mondo.

Con questo ulteriore investimento, Stellantis conferma la sua fiducia nei confronti di Archer e nel potenziale di una rivoluzione nel trasporto che le due aziende insieme possono guidare, unendo esperienze in produzione, supply chain e progettazione al fine di sviluppare e commercializzare con successo il velivolo eVTOL.

Fonte: Stellantis

Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:



• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.

• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.

• Se preferisci, ci trovi su Flipboard e su Google News: attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite!

Copyright Image: Sinergon LTD