Spesso le riduzioni dei tempi e dei costi fanno rima con una diminuzione della CO2 prodotta, come nel caso dell’Arrival Manager (AMAN) entrato in funzione in questi giorni nel nord Italia. Al Centro di Controllo del traffico aereo ENAV, situato a Milano e incaricato della supervisione dell’ampio settore aereo del nord-ovest italiano, è stato appunto implementato l’AMAN, un’avanzata soluzione tecnologica dedicata all’ottimizzazione della gestione dei voli in fase di approccio e atterraggio presso i nodi aeroportuali di Milano Malpensa, Milano Linate e Bergamo Orio al Serio.

L’Arrival Manager opera come uno strumento essenziale per i controllori di traffico aereo, fornendo supporto nella delicata fase di avvicinamento degli aeromobili. Questo sistema permette una gestione accurata del traffico aereo, assistendo i professionisti nel definire la sequenza ottimale di arrivo per ogni velivolo, con l’obiettivo di minimizzare i tempi di attesa in aria e di conseguenza ridurre il consumo di carburante e le emissioni.

I dati di traiettoria prevista e gli aggiornamenti in tempo reale provenienti dai sistemi radar vengono utilizzati per calcolare gli orari di atterraggio stimati (ELDT) e determinare i tempi di atterraggio target (TLDT), che vengono continuamente aggiornati per adattarsi a eventuali cambiamenti.

Per dare l’idea dei numeri, con una particolare attenzione all’aeroporto di Malpensa, ENAV ha rilevato benefici significativi grazie all’implementazione dell’AMAN, constatando una riduzione media di 30 secondi per ogni operazione di volo. Questo decremento temporale si traduce in una distanza ridotta di circa 4,8 chilometri percorsi per ogni volo, risultando in un notevole risparmio di carburante per le compagnie aeree stimato attorno ai 30 kg per tragitto. Questo miglioramento ha un impatto ecologico notevole, con una riduzione stimata di 93 kg di CO2 emessa per ogni volo.

Arrival Manager già in funzione a Roma

L’introduzione di questo sistema non è limitata al solo Centro di Controllo di Milano, ma si estende anche a quello di Roma, dove l’AMAN è diventato operativo dal 23 dicembre 2022, focalizzandosi sulla gestione degli arrivi presso l’aeroporto di Fiumicino.

L’effetto combinato dell’uso dell’Arrival Manager a Fiumicino ha portato a una riduzione complessiva impressionante di oltre 360.000 kg di carburante, corrispondente a un abbattimento di circa 1 milione di kg di anidride carbonica, dimostrando l’efficacia del sistema nell’ottimizzare le operazioni di volo e contribuire significativamente alla riduzione dell’impatto ambientale dell’aviazione.

Copyright Image: Sinergon LTD