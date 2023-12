Ritrovate biciclette rubate da 10.000 euro a Milano

Gli agenti del Nucleo bici rubate della Polizia locale di Milano hanno dato seguito a un’indagine partita dalla segnalazione di un cittadino che aveva denunciato il furto della propria bicicletta da corsa professionale nel mese precedente. Questa attività investigativa ha portato nei giorni scorsi al sequestro di alcune bici di grande valore commerciale, tra cui anche la bicicletta del cittadino stesso.

Il proprietario, dopo aver individuato la propria bici tra le foto di annunci online di vendita di biciclette, si era rivolto agli agenti della Polizia locale. Le indagini del Nucleo bici rubate hanno preso il via, prendendo immediatamente contatti con il venditore, titolare di un’impresa di vendita con sede nel comune di Cormano.

Gli agenti, una volta arrivati sul posto, hanno eseguito la perquisizione di alcuni garage usati come officina, dove hanno trovato la bicicletta oggetto di furto e altri sei velocipedi di dubbia provenienza, per un valore complessivo di circa 10.000 euro. Tutte le biciclette sono state sequestrate e il responsabile è stato denunciato per ricettazione. Per altri veicoli non ancora identificabili, verranno effettuati ulteriori accertamenti.

Nei prossimi giorni la bicicletta sarà restituita al legittimo proprietario e si darà inizio agli accertamenti necessari per trovare i proprietari degli altri veicoli sequestrati.

Il lavoro del Nucleo bici rubate prosegue incessantemente, sia attraverso attività sul campo sia tramite monitoraggio telematico, rispondendo anche alle numerose segnalazioni inoltrate dai cittadini. Ricordiamo che queste segnalazioni vengono fatte sia attraverso la pagina Facebook “Bici rubate e ritrovate – Polizia locale Milano“, sia tramite l’indirizzo email istituzionale dedicato [email protected], dimostrando un impegno attivo nel contrastare il fenomeno dei furti di biciclette e nell’assistere i cittadini nella ricognizione dei loro beni sottratti.

Ultimo consiglio: come scritto nella pagina Facebook, conservate lo scontrino o la prova di acquisto, oppure personalizzate o fate punzonare la bicicletta.

