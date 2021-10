... ma non ditelo a nessuno, mi raccomando!

Se siete stanchi delle restrizioni per i bagagli a bordo degli aerei che spesso non permettono di portare tutto ciò che desideriamo, sappiate che esiste chi ha provato diverse soluzioni. Una di queste in particolare, sta facendo il giro del mondo grazie alla semplicità ed al tempo stesso la versatilità di utilizzo.

Dobbiamo tutto ad una ragazza, Anya Iakovlieva, che a quanto pare ha trovato il modo di aggirare i tanto odiati limiti di peso e di trasporto per i bagagli in cabina. Un trucco che da un certo punto di vista è anche una risposta ai 5 segreti che le compagnie aeree non vi dicono.

Il trucco per portare un bagaglio in più

Come si fa a portare un bagaglio in più in aereo? Semplice. Si tratta di riempire la federa di un normale cuscino, con vestiti di vario genere, fino a renderlo bello paffuto come dovrebbe essere un normale cuscino. Una volta chiuso bene, non sembrerà altro che….un cuscino appunto.

Ora visto che nessuna linea aerea ha nulla in contrario riguardo al fatto che vi possiate portare un comodo e personale appoggio rilassante per la vostra testa… il fagotto da voi preparato, verrà sicuramente ammesso in cabina e, a patto che non abbiate fatto l’errore di scegliere un tessuto trasparente che lasci trapelare il contenuto, nessuno sospetterà che all’interno si possa nascondere un ulteriore scorta di abiti per le vostre vacanze.

Secondo la stessa Anya, si riesce quasi a portare abiti per altre due settimane di utilizzo, calibrando bene il rapporto pantaloni, magliette e camice. Niente male se si pensa alle limitazioni che possiamo avere utilizzando un normale trolley con misure standard per cabine d’aereo.

Anya ha voluto testimoniare la bontà della soluzione con un video su Tik Tok che è diventato immediatamente virale, superando velocemente 17 milioni di visualizzazioni. Assieme alle visualizzazioni, come potete ben immaginare, nei commenti, si sono scatenati piccoli dibattiti di ogni tipo, che vanno dal plauso per l’idea, allo scetticismo, qualche maligno convinto che non funzionerà mai e qualche entusiasta pronto a provare la cosa nei prossimi voli. Fatto sta che l’idea sembra buona e, dato per vero il filmato girato da Anya, la soluzione incuriosisce e non sembra infrangere regole per il trasporto aereo.

Voi che ne pensate? Proverete anche voi il “cuscino ripieno” nei prossimi voli? Oppure avete qualche asso nella manica migliore? In tal caso fatecelo sapere, magari con un buon video, come quello di Anya.