Portare un bagaglio extra in aereo gratis: il trucco del cuscino

C’è un trucco per portare un bagaglio a mano in aereo, usando un semplice cuscino. Si, siete stanchi anche voi delle restrizioni sui bagagli a bordo degli aerei che spesso limitano ciò che potete portare con voi? C’è una soluzione che sta facendo il giro del mondo grazie alla sua semplicità e alla sua incredibile versatilità. Vediamo insieme come funziona il trucchetto.

Il trucco per portare un bagaglio in più

Tutto questo è merito alla TikToker Anya Iakovlieva, che ha trovato un modo per aggirare i limiti di peso e dimensioni imposti dalle compagnie aeree. Un trucco che, in un certo senso, è anche una risposta ai 5 segreti che le compagnie aeree non vogliono rivelarti.

Il metodo è sorprendentemente semplice: basta riempire una federa di un normale cuscino con i vestiti, rendendolo bello e paffuto come un cuscino normale. Una volta chiuso accuratamente, sembrerà semplicemente… un cuscino, niente di più.

Secondo Anya, pare che le linee aeree non abbiano nulla in contrario all’idea di far portare a bordo un comodo cuscino per il riposo durante il volo, quindi il “fagotto” che avrete preparato sarà facilmente ammesso in cabina.

A meno che non abbiate commesso l’errore di scegliere un tessuto trasparente che lasci intravedere il suo contenuto, nessuno sospetterà che all’interno ci sia una riserva extra di abiti per le vacanze. Secondo Anya, è possibile trasportare abiti sufficienti per altre due settimane, bilanciando pantaloni, magliette e camicie. Non male, considerando le limitazioni di spazio che si hanno con una normale valigia a mano dalle dimensioni standard.

Anya ha condiviso la sua soluzione in un video su TikTok, che è diventato immediatamente virale, raggiungendo milioni di visualizzazioni. Assieme alle visualizzazioni, come potete ben immaginare nei commenti, si sono scatenati piccoli dibattiti di ogni tipo, che vanno dal plauso per l’idea, allo scetticismo, qualche maligno convinto che non funzionerà mai e qualche entusiasta pronto a provare la cosa nei prossimi voli. Fatto sta che l’idea sembra buona e, dato per vero il filmato girato da Anya, la soluzione incuriosisce e non sembra infrangere regole per il trasporto aereo.

In ogni caso, ricordiamo a tutti è sempre consigliabile controllare le regole sulle dimensioni e il peso dei bagagli della compagnia aerea con cui si vola. Anche se la soluzione del cuscino extra sembra buona, è importante rispettare i regolamenti per evitare spiacevoli inconvenienti all’aeroporto.

E voi, cosa ne pensate? Proverete anche voi il trucco del cuscino nei prossimi voli? O avete qualche altro asso nella manica? Fatecelo sapere, magari anche con un video come quello di Anya.

—–

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.