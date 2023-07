Bagaglio smarrito: come ottenere il risarcimento

Quando il bagaglio viene smarrito il passeggero ha diritto ad un rimborso da parte della compagnia aerea. Se stai pianificando un viaggio o hai recentemente vissuto l’evento sfortunato della perdita del bagaglio, è essenziale comprendere quali sono i diritti dei viaggiatori.

Immagina di arrivare nella tua destinazione dei sogni, desideroso di affrontare le avventure che ti attendono, solo per scoprire che sul nastro trasportatore il tuo bagaglio non c’è. Abbiamo già scritto in passato cosa fare in caso di bagaglio smarrito, e chi contattare per recuperarlo. Ma cosa succede se davvero nessuno lo trova? Questa esperienza deludente può velocemente abbattere il tuo entusiasmo e farti domandare quali siano i passi da compiere e il risarcimento a cui potresti avere diritto.

In questa guida completa esploreremo come procedere al risarcimento per il bagaglio smarrito in Italia, fornendoti preziosi consigli, suggerimenti pratici e una visione esperta per affrontare questa situazione in modo efficace.

Cosa significa esattamente risarcimento per il bagaglio smarrito?

Il termine risarcimento per bagaglio smarrito si riferisce al processo legale e al rimborso finanziario fornito ai passeggeri che hanno subito la sfortuna di perdere, danneggiare o ritardare il bagaglio durante un viaggio aereo. Il risarcimento mira ad alleviare l’inconveniente, l’onere finanziario e il disagio emotivo causati dalla perdita dei beni personali.

Quando il bagaglio non si trova, la preoccupazione immediata è recuperare gli effetti personali. Tuttavia, comprendere il processo di risarcimento è altrettanto cruciale per esercitare i diritti come passeggero e assicurarti una risoluzione più agevole della situazione.

La Convenzione di Montreal

La Convenzione di Montreal è un trattato internazionale che disciplina la responsabilità delle compagnie aeree nei casi di bagaglio smarrito, danneggiato o ritardato. Stabilisce le regole e i limiti per le richieste di bagaglio smarrito risarcimento, garantendo un approccio standardizzato a livello mondiale.

Ai sensi della Convenzione di Montreal, di norma le compagnie aeree sono responsabili per il bagaglio smarrito o danneggiato, a meno che non possano dimostrare di aver adottato tutte le misure necessarie per prevenire la perdita o il danneggiamento. Tuttavia, è importante notare che l’importo del risarcimento può variare a seconda delle circostanze specifiche e delle leggi applicabili nel paese in cui si è verificato l’incidente.

Cosa fare quando il bagaglio non arriva a destinazione

La prima cosa da fare quando il bagaglio non arriva a destinazione è di contattare immediatamente la compagnia aerea. È importante conservare tutte le ricevute e le etichette del bagaglio, in quanto potrebbero essere richieste in seguito.

La compagnia aerea dovrebbe fornire un modulo PIR (Property Irregularity Report) che deve essere compilato immediatamente. Questo modulo è essenziale per avviare il processo di ricerca del bagaglio.

Come funziona il processo di ricerca del bagaglio

Il processo di ricerca del bagaglio avviene attraverso il sistema World Tracer, che è un database globale che aiuta a rintracciare i bagagli smarriti. La compagnia aerea deve cercare il bagaglio per un massimo di 21 giorni.

Se il bagaglio non viene trovato entro questo periodo, viene considerato definitivamente perso.

Cosa devo fare se il mio bagaglio è danneggiato all’arrivo?

Se il bagaglio è danneggiato all’arrivo, è essenziale segnalare immediatamente il problema all’ufficio bagagli della compagnia aerea.

Analogamente al bagaglio smarrito, per il rimborso sarà necessario compilare un Property Irregularity Report (PIR) e fornire prove a sostegno, come fotografie dei danni e eventuali ricevute pertinenti.

Posso richiedere un risarcimento se il mio bagaglio è ritardato ma mi viene restituito?

Sì, potresti essere idoneo a un risarcimento anche se il tuo bagaglio è ritardato ma alla fine ti viene restituito. La Convenzione di Montreal riconosce l’inconveniente causato dal ritardo del bagaglio e consente un risarcimento in tali casi.

Tuttavia, l’importo del risarcimento potrebbe essere inferiore rispetto ai casi di perdita permanente.

Baglio smarrito: come ottenere il rimborso

Se il bagaglio viene dichiarato definitivamente smarrito, è possibile richiedere un rimborso alla compagnia aerea. Nella EU si deve presentare un reclamo reclamo per smarrimento o danneggiamento del bagaglio entro 7 giorni dalla consegna del bagaglio, oppure entro 21 giorni se la consegna è avvenuta in ritardo. Non esiste un apposito modulo UE standard.

La compagnia aerea fornirà un modulo di richiesta di rimborso che deve essere compilato e restituito insieme alle ricevute e ai documenti del bagaglio. Il rimborso coprirà il valore del bagaglio e del suo contenuto, ma potrebbe essere soggetto a limiti di responsabilità della compagnia aerea.

Calcolo del risarcimento

Per quanto riguarda il calcolo dell’importo del risarcimento per il bagaglio smarrito, entrano in gioco diversi fattori. Questi includono il peso del bagaglio, il suo valore e le specifiche disposizioni stabilite nella Convenzione di Montreal.

È importante notare che il risarcimento potrebbe non coprire il valore totale dei tuoi beni, specialmente se non sono stati dichiarati oggetti di valore elevato prima del volo.

Quali sono i limiti di responsabilità della compagnia aerea

La compagnia aerea ha dei limiti di responsabilità per il bagaglio smarrito. Secondo la Convenzione di Montreal, la compagnia aerea deve pagare un massimo di 1.131 SDR (Special Drawing Rights) per passeggero in caso di smarrimento del bagaglio.

Questo valore corrisponde a poco meno di 1.400 euro. Tuttavia, la compagnia aerea può limitare la sua responsabilità se il passeggero non ha dichiarato il valore del bagaglio in anticipo.

Quanto tempo di solito richiede il processo di bagaglio smarrito risarcimento?

Il processo di bagaglio smarrito risarcimento può variare a seconda di vari fattori, tra cui la prontezza di risposta della compagnia aerea e la complessità del caso.

In generale, è consigliabile concedere un periodo di tempo ragionevole per l’indagine e la risoluzione della tua richiesta. Un contatto costante con la compagnia aerea può contribuire ad accelerare il processo.

Come dichiarare il valore del bagaglio

È possibile dichiarare il valore del bagaglio al momento del check-in. La compagnia aerea fornirà un modulo di dichiarazione del valore del bagaglio che deve essere compilato e restituito. Il passeggero dovrà pagare un supplemento per il valore dichiarato del bagaglio.

Questo supplemento varia a seconda della compagnia aerea e del valore del bagaglio dichiarato.

Come evitare il problema del bagaglio smarrito

Ci sono alcune precauzioni che si possono prendere per evitare il problema del bagaglio smarrito. Prima di tutto, è consigliabile etichettare il bagaglio con il proprio nome, indirizzo e numero di telefono.

Inoltre, è possibile prendere in considerazione l’acquisto di una copertura assicurativa per il bagaglio. Non ultimo, è consigliabile imballare il bagaglio in modo sicuro e resistente per evitare danni durante il trasporto. In molti aeroporti sono presenti servizi che avvolgono il bagaglio in una pellicola protettiva, fornendo una assicurazione aggiuntiva.

In caso di bagaglio smarrito per il rimborso, è importante agire tempestivamente e contattare immediatamente la compagnia aerea. È essenziale conservare tutte le ricevute e le etichette del bagaglio e compilare il modulo PIR.

Se il bagaglio viene dichiarato definitivamente perso, è possibile richiedere un rimborso alla compagnia aerea. Tuttavia, la compagnia aerea ha dei limiti di responsabilità per il bagaglio smarrito, quindi è consigliabile dichiarare il valore del bagaglio in anticipo. Infine, ci sono alcune precauzioni che si possono prendere per evitare il problema del bagaglio smarrito, come etichettare il bagaglio e imballarlo in modo sicuro.

