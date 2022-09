Apre l’oscurante del finestrino e scopre la vista che cambia la vita per sempre

Davvero fortunato il passeggero che può aprire l’oscurante del finestrino e rimanere senza fiato davanti alla vista più bella del mondo. Non siamo ovviamente su un volo commerciale, ma a bordo della stazione spaziale orbitante.

L’oscurante è ovviamente un pannello in grado di coprire il finestrino ed i raggi emessi dal sole, ma permette di osservare le operazioni nello spazio. Uno spettacolo impagabile che solo poche persone possono dire di avere ammirato dal vivo.

Gli psicologi stanno studiando in modo più approfondito le emozioni che gli astronauti provano, perchè tutti affermano che si tratta di un momento che cambia la vita. La ricerca, condotta nell’università della Pennsylvania, è pubblicata sulla rivista Psychology of Consciousness.

Come sappiamo dallo spazio la Terra appare come un “biglia” blu e bianca e la sua vista, anche semplicemente in un video come stiamo facendo ora, suscita una profonda emozione. Dalle parole degli astronauti possiamo infatti notare che termini come unità, vastità, connessione e percezione sono l’espressione del momento cambia la loro vita.

La prossima volta che viaggerete in aereo, provate a scrutare l’orizzonte, e pensate all’immensità della Terra, che allo stesso tempo è un punto minuscolo nell’universo. Potreste trovare una parte delle emozioni che provano gli astronauti nello spazio.

