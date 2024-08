Korean Air non servirà più noodles per colpa delle turbolenze

Korean Air ha deciso di sospendere il servizio di spaghetti istantanei noodles, noti come ramyeon o ramen, sui voli a lungo raggio. Questa decisione è stata presa in risposta all’aumento degli incidenti dovuti alle turbolenze in aereo, per prevenire possibili ustioni ai passeggeri.

I noodles, o ramyeon come sono conosciuti in Corea del Sud, sono sempre richiesti sui voli a lungo raggio in Asia. Il problema è che richiedono l’aggiunta di acqua bollente per la cottura istantanea e Korean Air teme che possano causare ustioni in caso di scossoni dovuti alle turbolenze.

L’attenzione sulla sicurezza in volo è aumentata dopo il grave incidente sul volo Singapore Airlines da Londra, che ha causato decine di feriti dovuti agli scossoni provocati delle turbolenze. Questo ha spinto Korean Air ad adottare misure proattive per garantire la sicurezza a bordo.

A partire dal 15 agosto, il servizio di ramyeon verrà sostituito con snack e sandwich, corn dog e hot. La compagnia aerea concluderà i servizi di cabina 40 minuti prima dell’atterraggio per ridurre ulteriormente i rischi.