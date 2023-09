Lufthansa conferma il ritorno di tutti gli A380 che avranno anche la nuova business class

Lufthansa torna a puntare sugli A380 e conferma che saranno aggiornati con la nuova business class. Un bel cambio di rotta, se si pensa che durante il periodo della pandemia era quasi certo un addio agli A380.

Ora invece è confermato che sia il settimo sia l’ottavo A380 della compagnia area tedesca torneranno a volare nuovamente. Anche perchè il CEO Carsten Spohr, come riportato da Aerotelegraph, ha ammesso in una conferenza stampa che “se fosse per i nostri passeggeri, probabilmente ne avremmo ulteriori in servizio”. Un successo che nella sede di Lufthansa a Francoforte sperano sia duraturo tant’è che “l’aereo rimarrà operativo per un periodo di tempo maggiore rispetto alle nostre previsioni quando abbiamo reintegrato il primo, un anno fa“.

La nuova business class

Come accennato, Lufthansa sta anche procedendo con l’installazione della nuova business class a bordo del super jumbo Airbus, seguendo il medesimo percorso intrapreso per gli altri aeromobili destinati all’uso prolungato da parte di Lufthansa e Swiss. Questa iniziativa comporta costi supplementari ma è giustificata dall’obiettivo di garantire la redditività in modo sostenibile.

Attualmente, i superjumbo sono dotati di una business class più datata al piano superiore, caratterizzata da una configurazione 2-2-2, che non offre la possibilità di un accesso diretto al corridoio a tutti i passeggeri, ovvero quelli che si trovano vicino al finestrino. La tanto attesa Allegris Business Class presenterà una configurazione alternata scaglionata 1-2-1 o 1-1-1: un bel passo avanti rispetto all’attuale Business Class di Lufthansa che sta rapidamente invecchiando rispetto alla concorrenza.

Airbus A380 e Boeing 747-8 confermati per lungo tempo

L’A380 piace e viene confermato, così come il 747-8. Spohr ha recentemente fornito una stima per l’anno in cui saranno ritirati i jumbo jet. Il Boeing 747-8 rimarrà operativo anche nel prossimo decennio, al contrario di quanto deciso da British Airways.

Per il momento, tutti e otto gli Airbus A380 sono destinati alle operazioni a Monaco, ma non è detto che non possano essere utilizzati in futuro anche a Francoforte.