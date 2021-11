Scordatevi tutto quello che avete visto prima e proiettatevi in una nuova dimensione. Lufthansa Technik rivoluziona completamente il concetto di allestimento interno per i velivoli VIP, creando un arredo dinamico che può adattarsi all’umore ed alle esigenze dei passeggeri, unito al massimo comfort possibile grazie a finiture di qualità.

Abbiamo già visto il meglio del lusso nei progetti di camere da letto, uffici, servizi sanitari e aree dedicate ai lavori di gruppo. Ma quello che ancora non immaginiamo, è la possibilità di creare solizioni virtuali sul soffitto o alle pareti, in grado di farci vedere l’ ambiente esterno in tempo reale, oppure ricreare qualsiasi scenario possa venirci in mente, come un acquario, una sala da ballo, o qualsiasi altra cosa, senza limiti per la fantasia.

La proiezione di ambienti estremamente realistici è resa possibile dalla perfetta implementazione della tecnologia del sistema avanzato di proiezione di Diehl Aerospace, collaudato da Lufthansa Technik per la realizzazione di aerei destinati all’utilizzo di fortunati clienti VIP.

Diehl è un azienda tedesca, con sede a Laupheim, da anni specializzata nelle migliori soluzioni per gli interni dei velivoli. Oltre a ciò si occupa di realizzare componenti avionici (sistemi elettronici per velivoli) e mette a disposizione la propria esperienza per aziende del calibro di Airbus, Boeing, Bombardier, Embraer e Gulfstream, ed ha collaborato anche per programmi militari come quello per lo sviluppo dell’Eurofighter.

La sinergia con Lufthansa Technik ha portato alla sperimentazione a bordo di un Airbus Corporate ACJ330, ma come si evince chiaramente dalle possibilità offerte dal sistema di Diehl, esso può essere adattato a qualsiasi velivolo widebody come un Airbus 350 o un Boeing 787. Come se non bastasse un’ altra idea innovativa è rappresentata da una sorta di balcone retrattile ed estendibile a piacimento, ricavato dal ponte di carico dei velivoli, che si trasforma in questo modo in una piacevole piattaforma panoramica, utilizzabile nei momenti di pausa nelle aree aeroportuali.

Una rivoluzione nel concetto di arredo, che diventa dinamico, rimanendo sempre di lusso, pronto ad adattarsi ai gusti e alle attività che si svolgono all’interno del velivolo, con effetti speciali che saranno in grado di sorprendere piacevolmente i passeggeri, facendo quasi dimenticare i tempi di viaggio necessari per arrivare a destinazione.

