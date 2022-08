La pallina da tennis in aereo è il trucco top per viaggiare rilassati

Si, portare una pallina da tennis in aereo sistemandola nel bagaglio a mano è un trucco semplice ed economico che porta enormi vantaggi e potrebbe addirittura salvarve la vita. Vediamo insieme come.

Sappiamo che oggi la disposizione dei sedili non permette una seduta comoda per le gambe. Sui lunghi voli siamo costretti a rimanere seduti in spazi ristretti per diverse ore con il collo e la schiena rigidi, il che comporta difficoltà alla circolazione del sangue.

Alzarsi e camminare durante il volo può risolvere il problema, ma per chi non ha un posto sul corridoio non sempre è possibile farlo senza disturbare gli altri passeggeri. È qui che entra in gioco la nostra pallina da tennis. Tra l’altro, è abbastanza compatta da stare in una piccola borsa, ed utilizzarla durante il volo non disturba nessuno.

La pallina da tennis in aereo diventa un massaggiatore portatile

Le palline da tennis possono mettere in ombra qualsiasi gadget costoso e sofisticato quando si tratta di alleviare il dolore, migliorare la circolazione e alleviare la tensione. Si, la semplice pallina si trasforma quando serve in un vero e proprio massaggiatore portatile. Importante ancor di più perchè potrebbe prevenire la formazione di coaguli di sangue durante i voli lunghi o i viaggi in auto.

Come si usa?

Far rotolare una pallina da tennis lungo il corpo scioglie i muscoli rigidi e stimola il flusso sanguigno. Quando si esegue un massaggio di questo tipo, le parti del corpo che necessitano di attenzione sono le caviglie, i polsi, le cosce, le gambe (soprattutto i polpacci), la parte superiore della schiena e le spalle.

Applicate una leggera pressione su ogni zona con la pallina mentre rotolate e fate molta attenzione ai punti di tensione o ai nodi più difficili. Semplice, vero? Eppure questi movimenti potrebbero rendervi la vita molto, molto più facile e mantenervi più sani in volo.

Dopo un bel massaggio, potrebbe essere piacevole fare un pisolino. Ecco i nostri consigli per dormire bene in aereo e arrivare riposati!

