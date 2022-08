Pilota si schianta con l’aereo su una strada i Florida per essere rimasto benzina

Automobilisti sotto shock in Florida per aver visto davanti a loro un aereo da turismo schiantarsi sulla strada che stavano percorrendo. Motivo? Il pilota aveva esaurito il carburante.

Remy Colin, questo il nome del pilota, se l’è cavata con una lieve ferita alla testa quando è stato costretto a fare un atterraggio di emergenza su una strada trafficata di Orlando. Fortunatamente non si sono registrati altri feriti nell’incidente. C’è da dire sarebbero bastati un paio di metri a destra o a sinistra, per avere conseguenze molto più gravi, vista la vicinanza dell’aereo alle auto così come alle linee elettriche.

Il video girato da una passeggera su un’auto, mostra l’aereo che si dirige verso l’auto al di sopra delle corsie in senso opposto. L’aereo si abbassa rapidamente, piegando a destra all’ultimo secondo prima di schiantarsi al suolo sul marciapiede di fronte a un’abitazione privata.

Ma cosa è successo? Il pilota si è preso le responsabilità per l’incidente. Quando ha finito il carburante, ha lasciato che l’areo andasse in stallo, e così facendo ha rallentato l’aereo.

Sebbene Colin stia collaborando con le autorità aeronautiche, potrebbe comunque rischiare la sospensione della licenza aeronautica.

