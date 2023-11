Come fare quando in aereo hai un vicino chiacchierone e tu vuoi essere lasciato in pace

Viaggiare, sia per lavoro che per piacere, può spesso trasformarsi in un’occasione inaspettata di socializzazione. Che si tratti di un volo aereo, ma anche di un viaggio in treno o in pullman, non è raro incontrare vecchi amici o conoscenti, o semplicemente ritrovarsi accanto a persone inclini alla conversazione.

Se da un lato questo può essere un piacevole modo per passare il tempo, vi sono circostanze in cui desideriamo semplicemente essere lasciati in pace. Forse perché stanchi, immersi nei nostri pensieri o concentrati su un lavoro urgente, la necessità di silenzio e solitudine diventa preminente.

Come possiamo, quindi, gentilmente segnalare il nostro bisogno di tranquillità, senza offendere o apparire scortesi verso chi, magari in buona fede, cerca dialogo? Ecco alcuni consigli pratici.

Uso “diplomatico” delle cuffie

Le cuffie sono più di un semplice accessorio: rappresentano un segnale universale di non disturbare. Indossarle può funzionare come un chiaro messaggio che si preferisce rimanere nel proprio spazio personale.

Non è necessario ascoltare effettivamente musica o un podcast; a volte, il solo atto di indossarle è sufficiente per comunicare il proprio desiderio di non essere avvicinati. Se poi sono cuffie con cancellazione attiva del rumore, meglio ancora.

Comunicare con delicatezza

Se il vicino inizia a parlare, rispondere con frasi brevi e un sorriso può essere un modo efficace per mostrare cortesia senza incoraggiare ulteriori conversazioni.

Mantenere un tono amichevole ma distaccato può aiutare a stabilire un confine sottile ma chiaro.

La scelta delle parole

Esprimere il proprio bisogno di tranquillità può essere fatto con frasi cortesi ma dirette, come “Mi scuso, preferirei leggere il mio libro ora” o “Devo concentrarmi su questo lavoro”.

Queste espressioni, pronunciate con un tono calmo e rispettoso, possono trasmettere efficacemente il messaggio senza offendere.

Creare una barriera visiva

Aprire un libro, lavorare al laptop o guardare qualcosa sul tablet può creare una barriera fisica e visiva.

Questo atto non verbale può suggerire al vicino che si è impegnati in un’attività che richiede attenzione, scoraggiando interruzioni.

Il linguaggio del corpo

Un linguaggio del corpo chiuso, come braccia incrociate o evitare il contatto visivo, può inviare un messaggio di non disponibilità a conversare. È importante tuttavia bilanciare questa tattica per non apparire troppo distanti o scortesi.

La chiave è gestire la situazione con rispetto e sensibilità, equilibrando la propria necessità di quiete con la cortesia nei confronti degli altri. Con un po’ di pratica e consapevolezza, si può facilmente navigare in queste situazioni mantenendo la serenità e il rispetto reciproco. E se proprio avete voglia di fare un pisolino, qui il trucco di come fanno a dormire in aereo i militari americani!

