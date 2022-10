15 cose fastidiose che solo gli automobilisti possono capire

15 cose fastidiose che solo noi veri automobilisti possiamo capire, e anzi ne elenchiamo 11 perchè meno non si può. Avete presente quando sentite che state arrivando al limite? Bene, sono proprio questi i momenti nei quali è meglio riderci sopra.

Abbiamo voluto raccogliere tutte quelle cose che ci danno fastidio quando parliamo o viviamo l’automobile.

Siate sinceri e diteci se non è capitato anche a voi di vivere le 10 cose fastidiose che solo gli automobilisti possono capire.

Quando c’è il limite a 90 e quello davanti a te va a 65 km/h, perché chi va piano va sano e va lontano

Quando il concessionario ti dice che la consegna avverrà tra nove mesi, forse.

E non potevate dirmelo prima?

Quando qualcuno a bordo ti dice che ha appena visto un autovelox

Acc.. a quanto stavo andando….?

Quando ti dice “caro, un minuto e scendo”…

Si, certo…



Quando quello davanti accende il retronebbia anche quando la nebbia non c’è

E ad un tratto vedi solo rosso…

Quando ti hanno detto che non ci sarà mai più nessuna Lancia dopo la Ypsilon…

Beta, Stratos, Delta, Thema… mai più… Perchèèèèèèèèèèèè?

Quando il tuo meccanico dice che per quel problemino da poco… deve smontare il motore…

Te pareva…

Quando ti dice che ha preso la tua macchina in prestito.

… e passi una brutta giornata…

Quando chiedi la potenza del motore, e ti rispondono in KW…

Uhm? Eh? Dai, seriamente, parliamo di cavalli…

Quando al parcheggio dell’aeroporto ti chiedono di lasciagli le chiavi

No, no, no. Non accadrà mai.

Quando sei completamente fermo in autostrada, ma alla radio continuano a dire “code a tratti”…

Bastaaaaaaaaa!

Quando vuoi cambiare l’auto e il concessionario ti dice che gli incentivi sono già finiti dal primo giorno…

ehhhhhh

Quando ti dice di fermarti e chiedere indicazioni agli sconosciuti

Si certo.. ahahahah..

Quando inizi a pensare che forse devi pagare il bollo, e che mediti sul perché sia così difficile sapere quand’è la scadenza…

Quando rinnovi l’assicurazione e il tuo amico inizia a straparlare dei 15 giorni nei quali puoi girare con l’assicurazione scaduta

Quando hai comprato l’auto nuova e il tuo amico ti dice “ma perchè non l’hai detto a me che ti facevo avere lo sconto???”

Ma se è due anni che dico che sto per comprare l’auto nuova…

Piaciute? Ci vediamo alla prossima!!!

via Giphy.com

—–

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.