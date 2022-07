TBD Eyewear X E. Marinella: la capsule ecosostenibile in edizione limitata

TBD Eyewear X E. Marinella: creatività, passione, artigianalità e made in Italy, il brand di occhiali fatti a mano in Italia, e la storica maison napoletana leader nella produzione di cravatte artigianali, collaborano per il secondo anno, nella creazione di una capsule ecosostenibile, in edizione limitata e numerata da 1 a 20.

TBD Eyewear continua a mostrare la sua anima più green con collezioni unisex eco-sostenibili, che guardano al futuro nel pieno rispetto dell’ambiente. Protagonisti di questa collaborazione sono gli occhiali sostenibili realizzati in bio-acetato, materiale biodegradabile e riciclabile al 100%.

La collezione TBD Eyewear x E. Marinella, si ripropone in una nuova produzione, sempre composta da quattro modelli, di cui tre iconici Lapel, Pleat, Donegal ed Oxford: Lapel tondo con ciliare geometrico; Pleat pantos da vista che con una clip-on si trasforma in occhiale da sole; Donegal squadrato, robusto ed intramontabile; ed infine Oxford tondo e dal sapore vintage, caratterizzato dal ponte a chiave.

Il blu identificativo di E. Marinella prende vita nelle lastre di bio-acetato italiano. Le forme armoniose dei modelli Oxford e Pleat sono disponibili in blu navy, il primo abbinato alle lenti grigio fumo e il secondo alla clip vintage blu.

Lapel e Donegal con lenti grigio fumo, invece, sono presentati in un blu navy sfumato con venature che danno movimento e tridimensionalità al colore, ricordando così le gradazioni del mare della Costiera più affascinante d’Italia. Tutte le lenti sono di categoria 3 e garantiscono il 100% di protezione da raggi UV.

Sustainable Elegance è il claim inciso all’interno della custodia blu, contenente una microfibra firmata E. Marinella x TBD Eyewear, realizzata stampando una storica fantasia di cravatta della maison partenopea.

A conferma dell’unicità della collezione e dell’attenzione di entrambi i marchi per l’artigianalità, l’asta di ogni occhiale riporta al suo interno un’incisione con il numero progressivo di realizzazione da parte dell’artigiano e il numero totale di occhiali prodotti. I simboli dei marchi sono stati riprodotti tono su tono sulla parte esterna dei terminali delle aste. A testimonianza della comune passione per la sartoria, i nomi delle collezioni TBD Eyewear si ispirano al mondo dei tessuti e degli abiti da uomo.

