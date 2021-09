Zero Motorcycles SR/S GT Pack: il nuovo set esclusivo

Una promozione dedicata a chi acquista una nuova Zero Motorcycles SR/S.

Zero Motorcycles SR/S GT Pack: parte del fascino di una sport tourer elettrica consiste nel saper coniugare al meglio estrema versatilità, massima comodità e ampio spazio per riporre i propri oggetti personali, garantendo al contempo un grande divertimento durante qualsiasi viaggio. Tutto questo, senza dover cambiare marcia e in assenza di rumore, fastidiose vibrazioni e gas di scarico.

Per soddisfare ancora di più le esigenze dei motociclisti che amano percorrere le lunghe distanze verso territori inesplorati, Zero Motorcycles presenta il nuovo SR/S GT Pack, un set esclusivo per il mercato europeo e un upgrade gratuito dedicato a chi decide di acquistare un modello SR/S abbracciando un nuovo concetto di mobilità.

SR/S GT Pack offre una maggiore stabilità in fase di parcheggio, in quanto include un cavalletto centrale, e una maggiore capacità di carico, grazie al top case e alle valigie laterali firmate SHAD. Un valore aggiunto soprattutto per i lunghi viaggi.

La promozione si applica a tutti i nuovi modelli Zero SR/S 2020 e 2021 (Standard e Premium) disponibili presso i concessionari e in magazzino. Il set promozionale gratuito contiene i seguenti articoli: portapacchi superiore con top case SH39, telaietti laterali con valigie SH36 e cavalletto centrale.

