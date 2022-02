1 di 5: auto deludenti

Ho detto più volte, nei miei articoli, che le concept car sono tra i miei interessi più grandi. Futuristiche, dei concentrati di tecnologia, nonché espressione di arte e stile, è sempre un dispiacere quando rimangono solamente concept car. Ma molto spesso, da quelle concept car nascono una o più vetture diverse. In alcuni casi, come la Polestar 1 o la Ford Fiesta di settima generazione, cambiano poco o niente. Ma in altri, si rivelano delle auto deludenti. Sia chiaro, non a livello di prestazioni o abitabilità. Ma solo a livello stilistico, in quanto perdono molto, se non tutto, lo stile della concept car.

Alcune di queste vetture hanno mantenuto solo nome e logo della concept da cui derivano, mentre altre hanno visto piccole ma significative modifiche, che ne hanno fatto un po’ perdere l’appeal. Vediamo quelle che sono cambiate di più!