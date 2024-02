Abarth 695 75° Anniversario: l’edizione limitata “cattivissima”

Abarth 695 75° Anniversario è una edizione limitata a 1.368 unità, un omaggio alla cilindrata del rinomato motore 1.4 T-Jet, simbolizzando con precisione i 1.368cc del propulsore, in occasione dei 75 anni del marchio italiano.

Equipaggiato con il turbo Garrett GT 1446, il motore eroga 180 cavalli di potenza e 250 Nm di coppia a 3.000 giri/minuto, permettendo all’auto di raggiungere una velocità massima di 225 km/h e di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 6,7 secondi. Il sistema di scarico vanta il famoso Record Monza con valvola attiva, mentre la stabilità è garantita dagli ammortizzatori Koni FSD su entrambe le assi.

L’edizione celebra anche con una livrea esclusiva che cattura lo sguardo, arricchita da un distintivo logo commemorativo posizionato sia all’interno che all’esterno del veicolo. Il design esterno è ulteriormente impreziosito da una inequivocabile rappresentazione di uno scorpione che adorna il tetto, offrendo un contrasto straordinario con la finitura total black e dettagli dorati. Elementi come i vetri oscurati, gli adesivi celebrativi del 75° Anniversario e i loghi Abarth dorati contribuiscono a rendere il modello unico, così come gli esclusivi cerchi in lega da 17 pollici dorati e un impianto frenante avanzato con componenti Brembo.

All’interno, il design è stato curato per riflettere un ambiente di eccellenza e sportività, con dettagli come la plancia rivestita in Alcantara nera di alta qualità e sedili sportivi Sabelt in carbonio. La dotazione tecnologica include una serie di funzionalità moderne come la connettività Carplay e Android Auto, un sistema audio Beats, climatizzazione automatica e il pacchetto Mopar Connect per una connettività avanzata.

Settantacinque Anni di Eccellenza Abarth

Dal suo esordio il 31 marzo 1949, fondato da Carlo Abarth e Guido Scagliarini, il marchio ha percorso una strada costellata di successi e innovazioni. La vittoria di Tazio Nuvolari nel 1950 con la 204 A ha segnato l’inizio di un’epoca di record e riconoscimenti internazionali, culminata con l’iconica Fiat-Abarth 595. Le successive acquisizioni da parte del Gruppo Fiat hanno introdotto modelli leggendari come la Fiat 124 Abarth e la Ritmo Abarth, continuando la tradizione di prestazioni e stile.

L’evoluzione del marchio ha visto il lancio di veicoli rivoluzionari, inclusa la recente Abarth 500e completamente elettrica e l’espansione globale con modelli come il Nuovo Abarth Pulse. La partnership con Stellantis Motorsport ha poi portato alla creazione dell’Abarth 600e, un modello che promette di lasciare un segno con le sue prestazioni e il suo design audace.

Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:



• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.

• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.

• Se preferisci, ci trovi su Flipboard e su Google News: attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite!

Copyright Image: Sinergon LTD