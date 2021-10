L’iconica GT 1300 Junior, manifesto dei favolosi anni 60, rivive oggi nella nuova ed esclusiva serie speciale di Stelvio GT Junior.

Alfa Romeo Stelvio GT Junior: la casa automobilistica porge un ulteriore omaggio al suo ineguagliabile patrimonio storico, presentando la nuova serie speciale, ispirata alla GT 1300, icona degli anni 60, disponibile a partire da 72.750 €.





























L’esclusiva Limited Edition si basa sull’allestimento Veloce, il più sportivo della gamma ed è esternamente caratterizzata dalla colorazione Ocra Lipari che si ispira alle nuances definite Old Timers: un patrimonio Heritage distintivo del marchio e della sua tradizionale audacia nella scelta di colori dalla forte personalità. Gli interni, connotati da un’essenzialità sportiva, ospitano i sedili in pelle regolabili elettricamente che presentano un distintivo ricamo GT Junior sui poggiatesta anteriori, oltre a impunture specifiche, mentre sulla plancia spiccano un elegante ricamo e silhouette della GT 1300 Junior degli anni 60.

Si completa così un trittico di lanci di successo per il marchio del Biscione, che nel giro di pochi mesi ha già visto il rapidissimo sold out delle 500 unità di GTA/GTAm lanciate in maggio e l’ottima performance di vendita di Stelvio 6C Villa d’Este. Alfa Romeo conferma quindi la propria ineguagliabile capacità di creare vetture caratterizzate da scelte estetiche e funzionali che durano nel tempo e ispirano modelli di assoluta attualità.

Alfa Romeo Stelvio GT Junior: Giulia GT 1300 Junior

L’esclusiva serie speciale si ispira a uno dei modelli più iconici del marchio, l’indimenticabile GT 1300 Junior. Derivata dalla Giulia Sprint GT, con carrozzeria Bertone e motore da 89cv, la GT 1300 Junior si affermò ben presto come una vettura che incarnava appieno lo spirito degli anni 60, quelli della rinascita e del boom economico in cui i sogni, anche quello di possedere una vettura sportiva ed elegante, diventavano raggiungibili. La GT 1300 Junior rappresentò una splendida antesignana del bilanciamento tra bellezza e funzionalità tipico di Alfa Romeo, ambasciatrice di un “timeless design” dalle forme leggere ma possenti, pronte a scattare come quelle di un atleta.

Alfa Romeo Stelvio GT Junior: motore

Gli stessi valori e le stesse caratteristiche si ritrovano nell’attuale Edizione Limitata GT Junior di Stelvio, equipaggiata con propulsore 2.2 Turbo Diesel da 210 CV, 4 cilindri in alluminio con albero di trasmissione in carbonio, abbinato al cambio automatico a 8 marce e alla trazione integrale.

Oltre che per l’audace Ocra Lipari, Stelvio GT Junior si caratterizza all’esterno per i cerchi in lega leggera da 21” a cinque fori. Sono di serie le palette del cambio automatico in alluminio solidali al piantone dello sterzo e disponibili i sistemi ADAS L2, i sensori di parcheggio anteriori, il wireless charger e il portellone posteriore ad azionamento automatico. A completare i contenuti di serie troviamo i cristalli posteriori oscurati, il pack noise reduction, le calotte specchio dark miron e i fendinebbia a led.

