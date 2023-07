Fingono malore, chiamano l’ambulanza per scroccare un passaggio e mettono tutto su Tiktok

In un episodio che dimostra come non ci siano limiti per ottenere fama sui social media, due ventenni residenti a Milano e in vacanza a Riccione sono stati denunciati penalmente per interruzione di pubblico servizio e procurato allarme.

Come raccontato da Il Giornale, sotto il caldo sole della campagna romagnola, i due ragazzi si trovavano a Coriano e desideravano tornare a Riccione senza spendere un soldo. In modo discutibile, hanno escogitato un piano: simulare un malore, chiamare un’ambulanza e ottenere un passaggio gratuito verso la città.

Hanno addirittura documentato l’intera situazione con il loro telefono e l’hanno pubblicata su TikTok. Nel video, si sente chiaramente uno dei ragazzi dire: “Ragazzi, siamo persi in campagna e ora risolviamo la situazione.” Le immagini mostrano l’arrivo dei soccorsi, mentre i due ridono e commentano: “L’ambulanza viene a prenderci, chi ha voglia di tornare a piedi a Riccione?”.

Il video assurdo pubblicato dai ragazzi ha rapidamente guadagnato popolarità sui social media. In circa ventidue ore, ha ottenuto ben 50.000 visualizzazioni, circa 8.000 “mi piace” e numerose condivisioni. Questo ha suscitato l’attenzione dell’Azienda Unità Sanitaria Locale (AUSL) della Romagna.

L’AUSL ha commentato l’incidente, spiegando che gli operatori del servizio di emergenza (118) hanno seguito correttamente e tempestivamente le procedure, basandosi sulle informazioni fornite dai chiamanti. L’equipaggio dell’ambulanza ha agito in modo appropriato, e secondo noi encomiabile, trasportando i due ragazzi al pronto soccorso di Rimini, dove sono stati eseguiti i necessari controlli e accettazione. Dopo qualche minuto, i giovani si sono allontanati volontariamente dal pronto soccorso.

L’AUSL della Romagna ha condannato fermamente l’azione dei due ragazzi e ha deciso di presentare una denuncia penale nei loro confronti. L’uso improprio delle risorse di soccorso, deviandole dal loro scopo istituzionale e creando un’allarme ingiustificato, è stato considerato inaccettabile. Maurizio Menarini, direttore della centrale operativa del 118 e dell’emergenza territoriale della Romagna, ha dichiarato:

L’AUSL della Romagna condanna fermamente quanto accaduto a Coriano. Abbiamo presentato una denuncia penale nei confronti dei due individui che appaiono nel video, poiché hanno utilizzato in modo improprio le risorse di soccorso, deviandole dal loro scopo istituzionale e creando un’allarme ingiustificato.

L’episodio di interruzione di pubblico servizio e procurato allarme causato dai due ragazzi residenti a Milano durante la loro vacanza a Riccione ha scosso l’opinione pubblica e ha sollevato interrogativi sulla responsabilità e il senso di etica nell’era dei social media.

Tale comportamento irresponsabile non solo ha messo a rischio la sicurezza delle persone che non hanno potuto usufruire dell’ambulanza perchè impegnata in questo servizio inutile, ma ha anche dimostrato una mancanza di rispetto verso il sistema sanitario e verso coloro che operano per garantire il benessere della comunità.

Le autorità competenti hanno preso provvedimenti legali, e ci si augura che questa vicenda serva come monito, promuovendo una maggiore consapevolezza dell’importanza di utilizzare i servizi di emergenza in modo appropriato e responsabile.

Speranza vana, ovviamente, perchè non si tratta di certo della prima volte che un’ambulanza viene usata come taxi per un video su TikTok, o che viene rubata per andare in discoteca.

