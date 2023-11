E’ arrivata la fine di Top Gear, ed è meglio così

Top Gear, la popolare serie televisiva automobilistica, non tornerà nel prossimo futuro, come rivelato dalla

BBC. Questa decisione è stata presa a seguito di un incidente sul set che ha coinvolto il presentatore del programma, Andrew “Freddie” Flintoff. Top Gear, è andato in onda per la prima volta nel 1977 ma è grazie a Jeremy Clarkson che è diventato un fenomeno culturale con le sue sfide automobilistiche e con il suo umorismo spesso controverso.

Nel 2015, la BBC ha aveva scelto di non rinnovare il contratto di Jeremy Clarkson a causa di in “incidente” con un produttore, che pare sia stato un vero e proprio pugno tirato da Jezza. L’allontanamento di Clarkson ha provocato la partenza dei co-conduttori, James May e Richard Hammond. Top Gear ha poi faticato a trovare il suo ritmo prima di trovare successo con la sua linea di presentatori più recente nel 2019, che ha visto un aumento nel gradimento del pubblico, seppur una frazione rispetto alla conduzione del trio precedente.

L’incidente di Flintoff e la messa pausa di Top Gear

La decisione di mettere “in pausa” Top Gear è arrivata dopo che Andrew “Freddie” Flintoff è stato coinvolto in un incidente sul set nel dicembre 2020, che ha comportato una pausa nella produzione della 34ª stagione della serie. Flintoff era entrato nel team nel 2019, insieme a Paddy McGuinness e Chris Harris.

La BBC ha dichiarato che:

Data l’eccezionalità delle circostanze, la BBC ha deciso di mettere a riposo “Top Gear” nel Regno Unito per il prossimo futuro. Sappiamo che questa decisione sarà una delusione per i fan, ma è la cosa giusta da fare. Tutte le altre attività di ‘Top Gear’, inclusi i formati internazionali, digitali, riviste e licenze, restano invariate da questa pausa.

Nonostante la pausa, la BBC ha affermato di rimanere legata a Freddie, Chris e Paddy, che sono stati al centro della rinascita dello show dal 2019. L’emittente ha inoltre affermato di essere entusiasta dei nuovi progetti in sviluppo con ciascuno di loro. Non è chiaro se e quando Top Gear tornerà, ma i fan possono solo aspettare e vedere se la BBC deciderà di riavviare lo show, oppure se questa è davvero la fine del programma. Quello che è certo è che Top Gear ha lasciato un segno indelebile nel mondo dell’intrattenimento automobilistico e mancherà sicuramente ai suoi numerosi fan.

Speriamo che la BBC trovi un modo per riportare “Top Gear” sul piccolo schermo, magari con un nuovo formato che possa catturare l’attenzione dei vecchi fan e attrarre una nuova generazione di appassionati di auto.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Whatsapp e quello Telegram di Quotidiano Motori.

Vi invitiamo a seguirci anche su Mastodon, Google News su Flipboard, ma anche su Facebook, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.

Copyright Image: H FUSION MEDIA & COMMUNICATIONS LIMITED