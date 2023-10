Assicurazione auto e furto di veicoli: il furto d’auto, in Italia, si presenta ancora come un problema sentito da parte dei guidatori. Lo confermano i dati preliminari resi noti dalla Polizia Stradale, secondo cui, dopo i cali verificati negli anni della pandemia, i numeri registrati negli ultimi anni sono in crescita.

Secondo questa statistica, infatti, nel corso di tutto il 2022 sono stati rubati ben 89.551 veicoli, con un incremento del 19% rispetto ai dati dell’anno precedente. Anche se in modo diverso, da regione a regione, un po’ tutto il territorio italiano è coinvolto da questo rischio. Non è un caso, dunque, che la polizza auto con garanzia furto sia tra le più diffuse.

Ma in che altro modo si può proteggere la propria vettura? Scopriamo insieme qualche accorgimento da adottare per ridurre il rischio che venga rubata l’auto.

Antifurto satellitare

Oggi i mezzi per potersi appropriare illecitamente di un’auto sono numerosi e si sono evoluti nel tempo; un esempio è dato dall’utilizzo di ripetitori di radiofrequenza per riprodurre quelli emessi dai dispositivi di apertura del mezzo keyless, e riuscire dunque ad aprire il veicolo, senza lasciare tracce sulla portiera.

Per questa ragione bisogna cercare di dotarsi di sistemi tecnologici altrettanto sofisticati, che quantomeno fungano da deterrente per i malintenzionati. Tra questi c’è l’antifurto satellitare, meglio se collegato a una app di localizzazione. I sistemi più sofisticati, infatti, oltre a far scattare l’allarme quando il veicolo viene violato, provvedono a inviare un alert in tempo reale sul cellulare del titolare, che avverte quello che sta accadendo a bordo, anche se la vettura è parcheggiata in luoghi dove il collegamento al satellite potrebbe essere disturbato, come garage o container.

Antifurto meccanico

Oltre ai sistemi tecnologicamente più avanzati, esistono poi gli antifurti meccanici che, per quanto meno efficaci dei precedenti, possono costituire un ottimo deterrente. Gli antifurti meccanici, normalmente montati alle ruote o allo sterzo, di fatto, costringono il ladro a impiegare molto tempo per essere disattivati e smontati. Montarne uno sulla propria auto è certamente un modo per ridurre il rischio furti.

Prevenzione

Al di là dei dispositivi esterni che si possono installare sulla propria macchina, le buone pratiche e gli accorgimenti che si possono adottare personalmente contribuiscono ad abbattere il rischio che la vettura venga rubata.

Controllare bene che l’auto sia chiusa completamente, inclusi i finestrini, così da non agevolare il compito ai ladri ed evitare di parcheggiarle in zone poco trafficate e non sorvegliate. Infine, una buona pratica è anche quella di schermare le chiavi dotate di sistemi keyless.

Tra tutti i modi per proteggersi dai danni in caso di furto, senza dubbio la polizza auto con garanzia furto rappresenta quello privilegiato dagli automobilisti. In linea di massima, avere cura della vettura, prestare molta attenzione a dove la si lascia incustodita e prevenire eventuali perdite con un’apposita polizza sono elementi fondamentali da considerare per proteggere la propria auto dai furti.

