Le auto elettriche più attese tra il 2023 e il 2024

L’offerta di auto elettriche è in continuo aumento, complici le decisioni istituzionali e il conseguente aumento della domanda un po’ in tutta Europa. I costruttori si stanno impegnando nel fornire prodotti validi ed emozionali, anche ad alte prestazioni.

Tra la fine di quest’anno e il 2024 sono previsti tanti nuovi modelli, ecco quelli che secondo noi sono i più interessanti.

Abarth 500e

Interessante perché già fa tanto discutere, e già divisiva. Si parla dell’Abarth 500e Scorpionissima, primo modello elettrico del marchio e che arriva dopo l’amatissima Fiat 500e, che ad oggi è tra le elettriche più vendute non solo in Italia ma in tutta Europa.

Come di consueto, tutto deriva dal modello Fiat, ma la Abarth si distingue per un’estetica più aggressiva e tamarra, il suono del motore sostituito da una rombante chitarra elettrica, e finiture migliori. Lato prestazioni, si mantiene la batteria da 42 kWh, mentre il singolo motore elettrico anteriore passa da 118 a 155 CV. Inizialmente sarà un’edizione limitata da 1949 esemplari, omaggio all’anno di fondazione.

Cupra UrbanRebel

Non è ancora chiaro se il modello di serie arriverà nel 2024 o nel 2025, anche se noi speriamo l’anno prossimo perché il modello racing, già in uso, è il giusto mix tra estetica riuscita, tamarrissima, e tanto divertimento.

La Cupra UrbanRebel è la piccola elettrica catalana, il cui prezzo nella versione di serie dovrebbe rimanere entro i 30.000 € pur godendo comunque di ottime prestazioni, con un singolo motore da 226 CV e autonomia di 440 km nella versione long range. La stradale perde l’enorme alettone della sportiva, ma comunque l’estetica è azzeccatissima, moderna e giovanile.

Fiat 600

Dovrebbe chiamarsi Fiat 600 l’erede della Fiat 500X, crossover compatto del Lingotto e suo secondo modello nativo elettrico, non quindi rebranding di altri veicoli come avvenuto per Fiat Ulysse e Doblò.

La base sarà quella dell’altrettanto italiana Jeep Avenger, presentando un’estetica però più tondeggiante. Anche lato motore, dovrebbe esserci il singolo propulsore da 156 CV con autonomia sui 400 km.

Ford Puma elettrica

Erede della Fiesta, in termini di preferenze ma non solo, è già oggi la Puma, che nella prossima generazione sarà elettrica, in linea con le decisioni di Ford.

Non sappiamo ancora nulla, né sull’estetica né sulle prestazioni, ma indubbiamente sarà interessante come tutti i veicoli elettrici del produttore americano che si distinguono per una buona resa della batteria e una buona qualità tecnologica. Potrebbe essere anche il primo modello elettrico con una versione ST.

Maserati MC20 Folgore

La MC20 con il suo meraviglioso motore Nettuno, sia in versione coupé che Cielo, certamente fa sognare e per certi aspetti è insostituibile. Ma il Tridente ha già dimostrato di poter fare grandi cose con gli elettroni sia con la GranTurismo che con la Grecale Folgore.

Per questo, la MC20 a batterie, tra le prime della sua categoria solo elettrica, si prospetta molto interessante, in grado di competere con le tedesche Audi e-tron GT e Porsche Taycan, ma non solo.

MG Cyberster

Ha appena debuttato in Cina e speriamo lo faccia anche in Europa la MG Cyberster, che in effetti potrebbe arrivare nel nostro continente entro la prima parte del 2024.

È la prima cabrio elettrica, con un design riuscito e ispirato ai videogiochi, molto elegante e con una buona autonomia.

Polestar 4

In realtà la vera attesa del marchio sino-svedese è la Polestar 6, cabriolet derivata dalla concept car Polestar O2, ma non sarà disponibile prima del 2026. A Shanghai, invece, l’azienda ha presentato la sua coupé, la Polestar 4, con un design molto interessante e curato, e la solita qualità costruttiva impeccabile.

La 4 è dichiaratamente una sorta di erede della Polestar 2, che vuole “sostituire” nel ruolo di best seller colmandone alcune pecche dovute alla piattaforma non nativa elettrica dell’attuale berlina: quindi sempre impostazione fastback, ma una ricarica più rapida, tecnologia aggiornata anche per quanto riguarda la sicurezza e prestazioni migliori.

Renault 5

Per il 2024 la Losanga dovrebbe sfornare una piccola chicca, pronta a competere con Fiat 500 e Mini: il ritorno della Renault 5 in chiave elettrica, già presente come concept car davvero molto interessante.

Al momento non sappiamo nulla, se non che l’estetica sarà molto simile, anche se meno appariscente, e che anche l’autonomia potrebbe stupire, forse arrivando o superando i 400 km.

Volvo EX30

Concludiamo con un’altra svedese, la Volvo EX30, il ritorno (finalmente!) del costruttore di Göteborg nel segmento delle compatte e che è un modello chiave per il mercato italiano, che da anni soffre la perdita di vetture molto amate come la C30 e la V40.

La base sarà condivisa con la Smart #1 e la Zeekr X, quindi userà la piattaforma SEA di Geely per avere potenza fino a oltre 400 CV e circa 500 km di autonomia, con un prezzo interessante. Ne sapremo di più a giugno 2023.

—–

Qui il canale Telegram di Quotidiano Motori. Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche su Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.