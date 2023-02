L’infotaiment a bordo delle auto fa calare l’affidabilità soprattutto nelle auto di lusso

Forse non ci voleva uno studio per spiegarci quello che già sapevamo: più elettronica viene installata a bordo di un’automobile, più la complessità progettuale aumenta, e questo comporta l’abbassamento dell’affidabilità.

Un concetto chiaro e semplice, ma che questa volta viene confermato niente meno che da J.D. Power. E non si tratta di una questione legata alle auto di fascia economica, perchè a quanto pare colpisce le auto di lusso.

Secondo J.D. Power, la tecnologia che circonda i sistemi di infotainment è la caratteristica più problematica delle auto più recenti e contribuisce a creare un divario nei punteggi di affidabilità. C’è però da sottolineare come in questo caso l’industria automobilista non sia riuscita a concordare uno standard unico con le aziende tecnologiche, in modo da semplificare i sistemi. Anche perchè, come abbiamo visto in passato, la compatibilità è uno dei talloni d’Achille più evidenti.

L’affidabilità nei sistemi infotainment si riferisce infatti alla capacità del sistema di funzionare senza guasti o malfunzionamenti. Ciò può essere influenzato da diversi fattori, come la qualità dei componenti, la progettazione del sistema, il software utilizzato e la manutenzione del sistema.

Nelle auto di lusso il doppio dei difetti

Ecco allora che il pacchetto di infotainment e tecnologia delle auto di lusso ha contribuito a far scendere l’affidabilità. Perché proprio le auto di lusso? Probabilmente il motivo è che, contrariamente ad altri settori, nell’automobile i “tester” sono proprio i clienti delle auto più costose, ai quali vengono vendute le novità del settore. Come riportato da Reuters, Questo porta i proprietari di veicoli di lusso a trovare il doppio dei difetti nei sistemi di infotainment rispetto ai proprietari di marchi di massa.

Le lamentele riguardano direttamente i sistemi di infotainment, con problemi nelle connessioni telefoniche wireless Bluetooth, che hanno trascinato in basso i punteggi di affidabilità dei modelli di auto di lusso.

In testa alla classifica che riguarda il mercato americano, c’è Lexus, poi Genesis e Kia. Male invece Mercedes, Porsche, Audi ed Acura, che sono tra quelli che hanno ottenuto un punteggio inferiore alla media di tutti i marchi.

