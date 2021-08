1 di 9: Auto sportive iconiche

Di auto sportive ce ne sono molte, ma le auto sportive iconiche si contano letteralmente sulle dita di una mano. Vetture popolari, soprattutto nel prezzo, che hanno segnato la storia dell’automobilismo, provenienti da tutto il mondo ma in grado di conquistare i mercati più cruciali, come quello americano.

Vetture che, soprattutto, testimoniano che le auto sportive non sono solo per ricchi, e che le auto sportive iconiche, alla fine, siano quelle che vengono prodotte a milioni, e conquistano la massa. Ecco quelle che, in assoluto, sono state prodotte in più esemplari.