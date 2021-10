Le 5 auto sportive più brutte di sempre

1 di 6: Mercedes Maybach Exelero

Difficilmente mi sbilancio in questo modo, ma stavolta non possiamo farne a meno. Veloci ma brutte? Ebbene si: non tutte le ciambelle escono col buco, e non solo le auto “normali” possono essere trash. Ieri come oggi, vengono prodotte alcune supersportive con prezzi esorbitanti quanto la loro potenza, la cui estetica però non rende troppa giustizia. Vero, il bello e il brutto sono sempre questione di gusti: per questo mi perdonerete se, nella lista, troverete un esemplare che vi piace moltissimo.

Si tratta di questioni sempre molto difficili: più di qualsiasi altra auto, le hyper car sono sviluppate con un design che enfatizzi al massimo le prestazioni, che sia aerodinamico che tagli l’aria ma che, al contempo, rispecchi lo stile della casa per cui vengono prodotte. Un lavoro veramente da impazzire, e i designer andrebbero premiati solo per questo. Ma a volte le scelte stilistiche sono davvero poco comprensibili!

E no, non troverete nella lista la Lamborghini Veneno: considerarla brutta vuol dire non capire la stranezza e l’esagerazione tipicamente del Toro, di cui la Veneno è una delle migliori espressioni degli ultimi anni!