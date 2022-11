Auto usate schilometrate: in Germania e UE peggio che in Italia

Conosciamo bene la truffa delle auto usate schilometrate, ovvero con il contachilometri taroccato per farle sembrare più “giovani”. Un fenomeno tutto italiano, pensavamo, ma questa volta abbiamo sbagliato di grosso.

Si, perchè siamo venuti a sapere che con 40 milioni di autovetture immatricolate, il mercato italiano dell’usato ha meno veicoli con chilometraggio modificato (11%) rispetto alla media UE (15,2%). E se immaginavate la Germania come Paese virtuoso, ebbene non è così. le cifre italiane sono inferiori rispetto a quelle della Germania (13,9%) o Romania (19,8%).

Mal comune mezzo gaudio? Un po’ si, dobbiamo essere sinceri, ma i dati forniti dalla ricerca di carVertical ci dicono che comunque circa 4 milioni di auto, ovvero più di un’auto su dieci, in Italia nascondono un chilometraggio manomesso.

BMW tra le auto più schilometrate

Occhio alle BMW usate, perchè sarebbero le auto più manomesse. La ricerca ha rivelato che ai primi 3 posti della classifica delle auto più controllate in Italia ci sono 3 marchi tedeschi.

Tra tutte le auto controllate su carVertical in Italia, le BMW hanno avuto la quota maggiore (14,9%), seguite dalle Audi con una quota del 12,7% e dalle Volkswagen (10,8%). Le Fiat si posizionano quarte, con il 9,1%.

Attenzione alle auto usate importate dall’estero

I dati di carVertical mostrano che in Italia un’auto su tre, tra quelle controllate sulla piattaforma, è stata importata da un altro Paese. Data la forte domanda di Audi, BMW e Volkswagen, la quota maggiore di auto usate proviene dalla Germania.

Sebbene si tratti di un mercato con una buona reputazione, ciò non toglie che un’auto usata proveniente da questo Paese, così come da qualsiasi altro, non abbia necessariamente dei difetti nascosti.

Non solo: è difficile monitorare le letture del contachilometri a livello internazionale, quindi le auto importate hanno una maggiore possibilità di nascondere un chilometraggio falsificato, e quindi una truffa.

In ogni caso, il consiglio principale quando vedete un annuncio di vendita di auto usate è sempre il solito:

se è troppo bello per essere vero, non è vero

Se siete interessati, qui i nostri consigli per non cadere nella truffa delle auto schilometrate.

